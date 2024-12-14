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Цены на бензин

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2024
Топливный всплеск: за неделю в Омской области выросли цены на бензин
В России в целом также зафиксирован рост цен на топливо, больше всего подорожал бензин в Камчатском крае.
14 декабря, 09:40
Стало известно, насколько подорожал бензин и дизель в Омске
2 июля, 10:44
Недешевая жизнь. В Омскстате заявили о подорожании продуктов и лекарств
16 февраля, 10:30
Опасные косули, дорогой бензин и уголовники на страже чистоты. Омск в пятницу
5 января, 14:00
Платите больше. В январские праздники на омских АЗС подорожал бензин
На одной из сети заправок топливо подорожало на 20 копеек.
5 января, 07:08
2023
Ноябрьское повышение. За месяц в Омске ближе к зиме подорожало дизельное топливо
11 декабря 2023, 10:15
Грустная динамика. На омской АЗС топливо неожиданно подорожало на три рубля
20 октября 2023, 08:42
В Омской области с началом осени взлетели цены на топливо
13 октября 2023, 08:01
Парадоксально. Омская область вошла в топ-10 регионов с самым дешевым топливом
30 сентября 2023, 11:43
Дешевле не ездить. Бензин в Омской области за месяц подорожал на 5%
11 сентября 2023, 04:24
В Омске сильно выросли цены на черный чай, овощи и сахар
10 августа 2023, 06:17
В Омской области за полгода цена на бензин выросла на 1,6%
31 июля 2023, 03:38
На омских заправках резко подорожал бензин
27 мая 2023, 10:39
Стало известно, сколько литров бензина могут позволить себе омичи на одну зарплату
В регионе на среднюю зарплату можно купить 884 литра бензина.
6 марта 2023, 06:16

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