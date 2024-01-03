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Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

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Температурный рекорд, затопленный двор и возможное отключение газа. Омск за день

3 января 2024, 13:41
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Во второй день 2024 года был побит температурный рекорд (уже третий раз за зиму)

Вчера, 2 января, максимальная температура воздуха днем составила +1,5 градуса, благодаря чему был побит температурный рекорд 1971 года. Тогда фиксировали максимум +1,2 градуса. В целом же наблюдения за температурой ведутся с 1900 года. Однако надолго тепло в регионе не задержалось. Небольшое потепление до -3… -10 градусов ожидается только 5 января. А на рождественскую ночь ударят морозы: на термометрах будет -24… -35 градусов.

Снова побит рекорд. В Омске второй день 2024 года стал самым теплым за 120 лет
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Новость №2. Двор пятиэтажки на Индустриальной затопило грязными «реками», это уже вторая коммунальная авария за неделю

Вчера вечером в соцсетях появились многочисленные жалобы от жильцов дома на Индустриальной, 4. Двор и подъезд из-за прорыва трубопровода затопило грязной водой. 3 января у бригад «Омскводоканала» прошло за устранением повреждения и последствий аварии. Оказалось, что на это место сотрудники организации выезжали ровно неделю назад. 27 декабря повреждение на трубопроводе устранили, но 2 января авария повторилась. Сегодня в «Росводоканале» приняли решение заменить аварийный участок, работы должны были продлиться до 18.00. На время ремонта жители близлежащих домов полностью либо частично остались без воды.

Вторая авария за неделю. В затопленном омском доме на Индустриальной уже были прорывы
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Новость №3. На севере Омской области из-за падения давления на газопроводе снова могут отключить газ

Знакомая проблема в очередной раз может настигнуть жителей Тары, а именно абонентов «Тевризнефтегаза». Не исключено отключение газоснабжения из-за аварийной ситуации, возникшей по причине падения рабочего давления в межпоселковом газопроводе Тевриз-Знаменское-Тара. В администрации Тарского городского поселения порекомендовали горожанам проверить исправность работы обогревателей, электроплиток и другого оборудования и быть готовыми к переходу на данные источники. Последнее отключение газоснабжения в северных районах, кстати, происходило в начале декабря 2023 года.

Не опять, а снова. Жителей Тары предупредили о возможном отключении газа
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