Температурный рекорд, затопленный двор и возможное отключение газа. Омск за день

Вчера вечером в соцсетях появились многочисленные жалобы от жильцов дома на Индустриальной, 4. Двор и подъезд из-за прорыва трубопровода затопило грязной водой. 3 января у бригад «Омскводоканала» прошло за устранением повреждения и последствий аварии. Оказалось, что на это место сотрудники организации выезжали ровно неделю назад. 27 декабря повреждение на трубопроводе устранили, но 2 января авария повторилась. Сегодня в «Росводоканале» приняли решение заменить аварийный участок, работы должны были продлиться до 18.00. На время ремонта жители близлежащих домов полностью либо частично остались без воды.