Снова побит рекорд. В Омске второй день 2024 года стал самым теплым за 120 лет

Однако уже вчера к вечеру температура понизилась до -17 градусов. И в ближайшие дни на потепление не стоит надеяться: в северных районах (Усть-Ишим и Тевриз) ночью 3 января было -31, максимальная температура зафиксирована в Любимовке Оконешниковского района, где градусники показывали -24 градуса. В Омске на термометрах было -26.