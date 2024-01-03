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Снова побит рекорд. В Омске второй день 2024 года стал самым теплым за 120 лет

3 января 2024, 08:47
Фото: Город55
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В Омске второй день 2024 года стал самым теплым за последние 120 лет

Однако в ближайшие дни в городе будет морозно.

В Обь-Иртышском УГМС оценили погодные условия, которые установились на территории Омской области. Вчера, 2 января, максимальная температура воздуха днем составила +1,5 градуса.

В 2024 году, таким образом, побит температурный рекорд. В 1971 году фиксировали максимум +1,2 градуса. Наблюдения за температурой ведутся с 1900 года.

Однако уже вчера к вечеру температура понизилась до -17 градусов. И в ближайшие дни на потепление не стоит надеяться: в северных районах (Усть-Ишим и Тевриз) ночью 3 января было -31, максимальная температура зафиксирована в Любимовке Оконешниковского района, где градусники показывали -24 градуса. В Омске на термометрах было -26.

«Аномалии температуры воздуха связаны с быстро смещающимся с запада на восток циклоническим вихрем, затягивающим в свой тыл холодный воздух. Место циклона занял холодный антициклон, что способствовало дальнейшему понижению температуры воздуха. И сегодня утром температура воздуха понизилась до -24…-32», — пояснила начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.

Небольшое потепление до -3…-10 градусов стоит ожидать только 5 января. Но оно будет скоротечным. Уже 6 января произойдет очередной температурный спад. А в рождественскую ночь 7 января, по прогнозам синоптиков, температура составит -24…-35 градусов, днем потеплеет до -17…-25 градусов.

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#Общество#Погода#Омск#Омская область#Похолодание#Потепление#Новости#Юлия Истомина#Наталия Криворучко#Обь-Иртышское УГМС#Перепады температуры#Рекорд температуры
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