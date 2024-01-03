Не опять, а снова. Жителей Тары предупредили о возможном отключении газа

Напомним, что перебои с подачей газа из скважин Тевризского газоконденсатного месторождения возникают несколько лет подряд. Одно из последних отключений происходило в начале декабря 2023 года. При этом на скорое решение проблемы рассчитывать не приходится. Для этого нужно построить новый газопровод, а это займет минимум два года. До конца 2024 года газ дойдет до Большеречья, к концу 2025 года придет в Тевриз, Знаменку и Тару.