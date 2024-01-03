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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

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Не опять, а снова. Жителей Тары предупредили о возможном отключении газа

3 января 2024, 11:07
Фото: Midjourney
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Жителей севера Омской области предупредили о возможном отключении газа

Проблема с газоснабжением на севере региона существует последние несколько лет.

2024 год для абонентов ОАО «Тевризнефтегаз» снова рискует начаться с отключения газоснабжения. Причиной этому послужила аварийная ситуация, возникшая из-за падения рабочего давления в межпоселковом газопроводе Тевриз-Знаменское-Тара.

Жителям Тары порекомендовали проверить работу обогревателей, электроплиток и другого оборудования, которым, возможно, в ближайшее время им придется воспользоваться.

«Администрация Тарского городского поселения просит проверить исправность технического состояния резервных источников теплоснабжения, пищеприготовления и быть готовыми к переходу на данные источники», — говорится в официальном сообществе администрации.

Напомним, что перебои с подачей газа из скважин Тевризского газоконденсатного месторождения возникают несколько лет подряд. Одно из последних отключений происходило в начале декабря 2023 года. При этом на скорое решение проблемы рассчитывать не приходится. Для этого нужно построить новый газопровод, а это займет минимум два года. До конца 2024 года газ дойдет до Большеречья, к концу 2025 года придет в Тевриз, Знаменку и Тару.

Будет хуже. Проблемы с газоснабжением на севере Омской области решат в 2025 году
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#Происшествия#Омск#Омская область#Газ#Новости#Тевризнефтегаз#Тарский район#Газоснабжение#Проблемы#Отключение газа#Юлия Истомина
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