Не опять, а снова. Жителей Тары предупредили о возможном отключении газа

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
2024 год для абонентов ОАО «Тевризнефтегаз» снова рискует начаться с отключения газоснабжения. Причиной этому послужила аварийная ситуация, возникшая из-за падения рабочего давления в межпоселковом газопроводе Тевриз-Знаменское-Тара.
Жителям Тары порекомендовали проверить работу обогревателей, электроплиток и другого оборудования, которым, возможно, в ближайшее время им придется воспользоваться.
«Администрация Тарского городского поселения просит проверить исправность технического состояния резервных источников теплоснабжения, пищеприготовления и быть готовыми к переходу на данные источники», — говорится в официальном сообществе администрации.
Напомним, что перебои с подачей газа из скважин Тевризского газоконденсатного месторождения возникают несколько лет подряд. Одно из последних отключений происходило в начале декабря 2023 года. При этом на скорое решение проблемы рассчитывать не приходится. Для этого нужно построить новый газопровод, а это займет минимум два года. До конца 2024 года газ дойдет до Большеречья, к концу 2025 года придет в Тевриз, Знаменку и Тару.