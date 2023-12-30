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В Омской области из-за непогоды перекрыли федеральные трассы

30 декабря 2023, 03:10
Фото: 1MI
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В регионе в настоящее время бушует метель, порывистый ветер. Видимость на дорогах не превышает 100 метров.

В Омской области 30 декабря перекрыли федеральные трассы из-за метели и порывистого ветра, сообщили в региональном МЧС. Ограничения коснулись автодорог на Новосибирск, Тюмень, Челябинск, Южный обход Омска и трассу до границы с Казахстаном.

В МЧС рассказали, что дороги откроют, когда погодные условия будут более благоприятные.

Ранее о заметенных трассах рассказали и в ГИБДД. За минувшие сутки на дорогах Омской области зарегистрировали 5 ДТП, в которых 8 человек получили различные травмы.

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#Транспорт#Снег#Омск#Омская область#Ограничение движения#Новосибирск#Метель#Иртыш#Челябинск#Ветер#Тюмень#Курган#Евгений Игишев#Черлак
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