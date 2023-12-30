В Омской области из-за непогоды перекрыли федеральные трассы

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
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Updated Сегодня, 03:12
В Омской области 30 декабря перекрыли федеральные трассы из-за метели и порывистого ветра, сообщили в региональном МЧС. Ограничения коснулись автодорог на Новосибирск, Тюмень, Челябинск, Южный обход Омска и трассу до границы с Казахстаном.
В МЧС рассказали, что дороги откроют, когда погодные условия будут более благоприятные.
Ранее о заметенных трассах рассказали и в ГИБДД. За минувшие сутки на дорогах Омской области зарегистрировали 5 ДТП, в которых 8 человек получили различные травмы.