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Курган

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2024
В омской ГБ имени Кабанова планируют капитально отремонтировать лабораторный корпус
26 ноября, 05:33
Заграница, регионы и неделя пути. Блогеры добрались из Москвы в Омск на электричках
13 октября, 06:23
В Курганской области обнаружили 273 кг опасного масла из Омска
9 октября, 07:54
Омичи уехали в Курган и расплачивались в местных магазинах купюрами «2000 дублей»
Двое омичей обманывали продавцов в курганских магазинах и платили за товар банкнотами «2000 дублей», по этому факту сотрудники УМВД начали проверку.
19 июня, 12:24
2023
В Омской области из-за непогоды перекрыли федеральные трассы
30 декабря 2023, 03:10
Гибель малышки в колодце, уголовное дело за «мусорный» тариф, худшие школы Омска
8 октября 2023, 09:27
Туалетами на омских пляжах займется фирма «Экос» из Кургана
13 марта 2023, 10:48

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