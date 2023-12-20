Бесконечные проблемы с отоплением, антитоп больниц и домики для рыбаков. Омск сегодня

Город55 составил антирейтинг городских медучреждений по сообщениям посетителей. Несмотря на то, что ежегодно на ремонт и обновление муниципальных больниц выделяются сотни миллионов рублей, состояние многих из них оставляет желать лучшего. Так, например, в антирейтинге оказались Городская больница №6 в поселке Береговой, Городская больница №9 на улице 12 Декабря и другие. Какие еще учреждения оказались в списке и по каким причинам в него попали — читайте в материале.