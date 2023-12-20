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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

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Бесконечные проблемы с отоплением, антитоп больниц и домики для рыбаков. Омск сегодня

20 декабря 2023, 14:29
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичи снова начали массово жаловаться на холод в домах

Сегодня жители областного центра снова начали жаловаться на проблемы с отоплением в домах. Холода настигли несколько округов, среди них Советский, Октябрьский и Центральный. Замерзать начали не только жилые дома, но и учебные учреждения, случилось это, по словам министра энергетики Омской области Владимир Шнипко, из-за аварийной ситуации на ТЭЦ-5. Однако в пресс-службе АО «ТГК-11» уверяют, что в последние два дня ТЭЦ работает в исправном режиме.

«Ходим в валенках». Замерзающие омичи оставили массу жалоб на отопление в домах
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Новость №2. Топ худших больниц Омска по отзывам посетителей

Город55 составил антирейтинг городских медучреждений по сообщениям посетителей. Несмотря на то, что ежегодно на ремонт и обновление муниципальных больниц выделяются сотни миллионов рублей, состояние многих из них оставляет желать лучшего. Так, например, в антирейтинге оказались Городская больница №6 в поселке Береговой, Городская больница №9 на улице 12 Декабря и другие. Какие еще учреждения оказались в списке и по каким причинам в него попали — читайте в материале.

Тараканы, километровые очереди и хамский персонал. Топ худших больниц Омска
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Новость №3. На юге Омской области к осени 2024 года обустроят пляж и шалаши для рыбаков

Озеро планируется благоустроить в Одесском сельском поселении. дизайн-проект благоустройства территории уже готов, сейчас проходят поиски подрядчика. Начальная цена контракта — более 21,2 млн рублей. В рамках преображения на участке площадью 22460 кв. м появится пляж, пирс, мостки с площадкой для рыбалки, домики-шалаши для рыбаков, летнее кафе, волейбольная площадка и даже лыжероллерная трасса.

3,5 месяца на работу. В Омской области за 21 млн сделают пляж с домиками для рыбаков
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