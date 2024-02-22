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Холод в домах

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Февраль
Нужны теплые носки. Известны сроки ремонта вновь сломавшегося котла на омской ТЭЦ-5
Оборудование вышло из строя из-за свища.
22 февраля, 08:56
Декабрь 2023
Бесконечные проблемы с отоплением, антитоп больниц и домики для рыбаков. Омск сегодня
20 декабря 2023, 14:29
«Отопления нет!». Жители омских Нефтяников пожаловались на отсутствие тепла в домах
12 декабря 2023, 12:47
До -40 градусов. Аномальный холод задержится в Омской области еще на несколько дней
12 декабря 2023, 09:57
Пропавшее отопление, проверка на безопасность и ДТП из-за ковида. Омск сегодня
7 декабря 2023, 15:49

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