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3,5 месяца на работу. В Омской области за 21 млн сделают пляж с домиками для рыбаков

20 декабря 2023, 06:48
Фото: 1MI
Иллюстрация

На юге Омской области к осени 2024 года обустроят пляж и шалаши для рыбаков

Новая благоустроенная территория появится в Одесском.

В Одесском сельском поселении в следующем году собираются благоустроить озеро, которое находится в границах улиц Парковой, Октябрьской и Первомайской. Сейчас ищут подрядчика, который выполнит работы по уже готовому дизайн-проекту. Начальная цена составляет чуть более 21,2 млн рублей. Заявки от желающих заняться созданием рекреационной зоны ждут до 27 декабря.

Само благоустройство в Одесском предстоит выполнить в короткие сроки — с 10 мая по 30 августа 2024 года. На территории площадью 22460 кв. м появится пляж (его площадь будет 10720 кв. м), пирс, мостки с площадкой для рыбалки, домики-шалаши для рыбаков, летнее кафе, волейбольная площадка, лыжероллерная трасса. Рядом с водоемом сделают спасательный пост, кабинки для переодевания. Также в обязанности подрядчика входит обустройство общественного туалета, установка скамеек, урн и фонарей, оборудование парковки. Гарантийный срок на выполненные работы будет действовать в течение трех лет.

Дизайн-проектДизайн-проект
Дизайн-проект
Фото: zakupki.gov.ru

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что пляжную зону с ботаническим садом планируют создать в поселке Красный Яр Любинского района. Сейчас разрабатывают концепцию для пляжно-рекреационной зоны на берегу озера Старица:

С зоной для созерцания. В Омской области планируют оборудовать новый пляж
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#Общество#Омск#Благоустройство#Омская область#Торги#Госзакупки#Рыбалка#Новости#Пляжи Омска#Одесский район#Юлия Истомина
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