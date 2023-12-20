3,5 месяца на работу. В Омской области за 21 млн сделают пляж с домиками для рыбаков

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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В Одесском сельском поселении в следующем году собираются благоустроить озеро, которое находится в границах улиц Парковой, Октябрьской и Первомайской. Сейчас ищут подрядчика, который выполнит работы по уже готовому дизайн-проекту. Начальная цена составляет чуть более 21,2 млн рублей. Заявки от желающих заняться созданием рекреационной зоны ждут до 27 декабря.
Само благоустройство в Одесском предстоит выполнить в короткие сроки — с 10 мая по 30 августа 2024 года. На территории площадью 22460 кв. м появится пляж (его площадь будет 10720 кв. м), пирс, мостки с площадкой для рыбалки, домики-шалаши для рыбаков, летнее кафе, волейбольная площадка, лыжероллерная трасса. Рядом с водоемом сделают спасательный пост, кабинки для переодевания. Также в обязанности подрядчика входит обустройство общественного туалета, установка скамеек, урн и фонарей, оборудование парковки. Гарантийный срок на выполненные работы будет действовать в течение трех лет.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что пляжную зону с ботаническим садом планируют создать в поселке Красный Яр Любинского района. Сейчас разрабатывают концепцию для пляжно-рекреационной зоны на берегу озера Старица: