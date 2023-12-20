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Тараканы, километровые очереди и хамский персонал. Топ худших больниц Омска

20 декабря 2023, 06:35
Фото: Midjourney
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Поход в бюджетную больницу редко оборачивается положительными эмоциями. У многих омичей проблемы возникают уже на этапе записи к врачу. Город55 составил антирейтинг медучреждений Омска, опираясь на отзывы людей.

В Омске ежегодно на ремонт и обновление муниципальных больниц выделяются сотни миллионов рублей. Тем не менее, состояние многих медучреждений оставляет желать лучшего, а их работа у горожан вызывает массу вопросов.

Редакция Города55 на основании отзывов, оставленных на сайте ДубльГИС, составила топ худших больниц. Отметим, что у учреждений, попавших в наш антирейтинг (в расчет мы брали больницы, у которых есть более 10 отзывов, — прим. Ред.), положительные отзывы практически не встречаются.

Городская больница №6 (улица 1-я Осенняя, 79) — рейтинг 1,1

Первые негативные отзывы у больницы в поселке Береговой начали появляться в декабре 2015 года. Основные проблемы и минусы учреждения, которые отмечают омичи, касаются записи на прием, отсутствия талонов и некорректного поведения персонала.

Так, еще в январе прошлого года омичку Ирму возмутили длинные очереди и долгий прием у терапевта.

«Если нужна справка о том, что ребенок здоров, будьте уверены пока отсидишь в очереди, ребенок успеет заболеть. Талонов нет никогда. Педиатр принимает даже не раз в 15 минут одного пациента, а раз в 30 минут. Очередь не двигается. Воздух не обеззараживается в коридоре. Рассадник болезней», — написала женщина.

Жалобы на невозможность дозвониться в регистратуру встречаются в каждом втором отзыве.

«Раньше хоть как-то можно было дозвониться в регистратуру. Сейчас же поменяли телефон, сидишь и ждешь 10-й в очереди… весь день. И вы можете беседу провести, что в регистратуре повежливее надо разговаривать», — поделилась своими впечатлениями о больнице в ноябре 2023-го Инна.

Городская больница №9 (улица 12 Декабря, 72) — рейтинг 1,6

У следующей больницы одна из претензий касается некорректного общения с пациентами.

«Люди, работающие там, не умеют корректно доносить информацию до пациентов. Из-за этого происходят конфликты и застои в очередях. Больница старая, уборная для пациентов в ужасном состоянии», — сообщила омичка Елена в мае 2021 года.

Посетив больницу, многим пациентам приходится провести там по 5-6 часов.

«Очень плохая организация времени. В регистратуру очередь от часа, затем в неотложку еще 1,5-2 часа. По нулевому на больничном сидишь от 2-4 часов в очереди, потом еще посылают к заведующей, там тоже минимум 1,5 часа сидишь. В итоге если придешь в больницу к 7:30, в лучшем случае уходишь в обед, и это если ничего срочного, а если больничный открываешь/закрываешь то еще дольше», — рассказала в декабре 2021 года Юлия.

Проблема долгого ожидания своей очереди — распространенное явление для больницы. С ней в конце января 2022 года столкнулась омичка Надежда.

«Отсидели очередь 6 часов, чтобы открыть больничный, а потом (!): „Рабочий день окончен, до свидания!“ С горем пополам приняли. Когда муж пошел сдавать мазок, „уважаемые“ врачи сказали, что „нужно спортом заниматься, а вообще покупайте в аптеке тест и делайте сами“. Просто дно, а не больница. Все хамят, оскорбляют, но не лечат», — отметила женщина.
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Больница №1 имени Кабанова (проспект Комарова, 20) — рейтинг 1,6

Филиал больницы имени Кабанова по этому адресу открылся в марте 2019 года. Относительно молодое медучреждение также часто собирает негативные отзывы от омичей.

В этой больнице, по словам пациентов, существует «отвратительный сервис по обслуживанию пациентов». Не обошла больницу стороной проблема долгого дозвона до регистратуры.

«Талон не к терапевту взять — это квест пройти, через регистратуру не взять, на сайте тоже нет. Уже месяц не могу записаться к врачу. А так работники/врачи в большинстве своем хорошие и вежливые», — сообщила в марте этого года Полина.
«В самой поликлинике терминалы с талонами для очереди в регистратуру работали, наверное, только на открытие, когда поликлинику принимало министерство здравоохранения, уже несколько лет они стоят для красоты, никакого порядка», — поделилась в октябре 2023 года Юлия.

Кстати, омичи, которые все-таки сумели дозвониться до регистратуры, рассказывают о грубом и хамском отношении работников.

Областная клиническая больница (Березовая, 3к1) — рейтинг 1,6

Столь низкий рейтинг — у консультативной поликлиники Областной клинической больницы. О самой больнице омичи высказываются гораздо чаще, как итог и отзывов у нее больше в три раза, и рейтинг немного выше — 2,5 звезды.

Если говорить о поликлинике на Березовой, то мы видим стандартную претензию — невозможность дозвониться до регистратуры.

«Невозможно дозвониться до регистратуры. До смешного прям, два часа непрерывно звонила 83 раза и за это время никто не ответил», — написала в апреле 2023 года омичка Марина.

В областную клиническую больницу на лечение отправляют жителей всех районов Омской области, поэтому часть жалоб касается передач для своих родственников, невкусной еды, непрофессионального и грубого поведения медперсонала.

«Терапевтическое отделение, охранник возомнил себя, как минимум, заведующим отделением! Пришли с передачей, разворчался, что натоптали. Повесьте тогда объявление, что вход только в бахилах. Во всех приличных больницах автоматы с бахилами стоят», — сообщила в декабре 2023 года Надежда.
Во многих учреждениях омичи не могут часами дозвониться до регистратурыВо многих учреждениях омичи не могут часами дозвониться до регистратуры
Во многих учреждениях омичи не могут часами дозвониться до регистратуры
Фото: 1MI

Городская больница №10 (Молодогвардейская, 22) — рейтинг 1,6

Завершает наш рейтинг медучреждение в Ленинском округе. В ноябре прошлого года основные проблемы больницы, по мнению одной из посетительниц, выглядели следующим образом:

«Талонов нет никогда и ни к кому… это просто жалкое зрелище. Очереди всегда километровые, помещения малюсенькие, и тараканы ходят пешком», — высказалась омичка Ксения.

Есть омичи, которые дают больнице несколько шансов, но после нескольких повторяющихся неудачных походов, отчаиваются и делают выбор в пользу платных медучреждений.

«У меня было несколько попыток там наблюдаться. Это бесполезно. С 2009 года. Карточка потеряна в сотый раз. Врача никакого либо самый „умный“. После ковида меня даже не смотрели, написали отписку и больничный закрыли», — сообщила в январе этого года Оксана.

На хамское поведение работников больницы — от регистратуры до заведующей — пожаловалась в сентябре еще одна омичка.

«Лечение выписывают только через ругань. Терапевты сидят уже далеко пенсионный возраст, работать не хотят. Пьют чаи и обсуждают огороды. Я считаю, надо уже давно давать дорогу молодым, ведь работать они не хотят. Думаю, надо уже звонить в департамент здравоохранения, что бы они провели проверку, чуть встряхнули эту поликлинику», — отметила Татьяна.

Ежеквартальные оценки

В минздраве Омской области Городу55 рассказали, что каждое медицинская организация раз в квартал получает сводную оценку своей работы. Влияют на нее показатели эффективности, в числе которых есть и работа с пациентами.

Точное количество жалоб омичей и чего именно они касались — оперативно узнать не удалось. Но в пресс-службе ведомства напомнили, какими способами можно обратиться в министерство здравоохранения с любой обратной связью, будь то замечание, вопрос, просьба о помощи или выражение недовольства:

  • Написать в личные сообщения в официальных сообществах ведомства — «ВКонтакте» и «Одноклассники»;
  • Воспользоваться платформой обратной связи на портале госуслуг;
  • Направить официальное обращение на имя министра почтой по адресу г. Омск, ул. Красный Путь, 6 так и на электронную почту minzdrav@minzdrav.omskportal.ru;
  • Записаться на личный прием к министру либо его заместителям: сделать это можно через общественную приемную минздрава или онлайн с пометкой «личный прием министра здравоохранения».
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#Общество#Омск#Омская область#Рейтинг#Здравоохранение#Жалобы#Больница#Медицина#Врач#Поликлиника#Новости#Пациенты#Юлия Истомина
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