Тараканы, километровые очереди и хамский персонал. Топ худших больниц Омска

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
В Омске ежегодно на ремонт и обновление муниципальных больниц выделяются сотни миллионов рублей. Тем не менее, состояние многих медучреждений оставляет желать лучшего, а их работа у горожан вызывает массу вопросов.
Редакция Города55 на основании отзывов, оставленных на сайте ДубльГИС, составила топ худших больниц. Отметим, что у учреждений, попавших в наш антирейтинг (в расчет мы брали больницы, у которых есть более 10 отзывов, — прим. Ред.), положительные отзывы практически не встречаются.
Первые негативные отзывы у больницы в поселке Береговой начали появляться в декабре 2015 года. Основные проблемы и минусы учреждения, которые отмечают омичи, касаются записи на прием, отсутствия талонов и некорректного поведения персонала.
Так, еще в январе прошлого года омичку Ирму возмутили длинные очереди и долгий прием у терапевта.
«Если нужна справка о том, что ребенок здоров, будьте уверены пока отсидишь в очереди, ребенок успеет заболеть. Талонов нет никогда. Педиатр принимает даже не раз в 15 минут одного пациента, а раз в 30 минут. Очередь не двигается. Воздух не обеззараживается в коридоре. Рассадник болезней», — написала женщина.
Жалобы на невозможность дозвониться в регистратуру встречаются в каждом втором отзыве.
«Раньше хоть как-то можно было дозвониться в регистратуру. Сейчас же поменяли телефон, сидишь и ждешь 10-й в очереди… весь день. И вы можете беседу провести, что в регистратуре повежливее надо разговаривать», — поделилась своими впечатлениями о больнице в ноябре 2023-го Инна.
У следующей больницы одна из претензий касается некорректного общения с пациентами.
«Люди, работающие там, не умеют корректно доносить информацию до пациентов. Из-за этого происходят конфликты и застои в очередях. Больница старая, уборная для пациентов в ужасном состоянии», — сообщила омичка Елена в мае 2021 года.
Посетив больницу, многим пациентам приходится провести там по 5-6 часов.
«Очень плохая организация времени. В регистратуру очередь от часа, затем в неотложку еще 1,5-2 часа. По нулевому на больничном сидишь от 2-4 часов в очереди, потом еще посылают к заведующей, там тоже минимум 1,5 часа сидишь. В итоге если придешь в больницу к 7:30, в лучшем случае уходишь в обед, и это если ничего срочного, а если больничный открываешь/закрываешь то еще дольше», — рассказала в декабре 2021 года Юлия.
Проблема долгого ожидания своей очереди — распространенное явление для больницы. С ней в конце января 2022 года столкнулась омичка Надежда.
«Отсидели очередь 6 часов, чтобы открыть больничный, а потом (!): „Рабочий день окончен, до свидания!“ С горем пополам приняли. Когда муж пошел сдавать мазок, „уважаемые“ врачи сказали, что „нужно спортом заниматься, а вообще покупайте в аптеке тест и делайте сами“. Просто дно, а не больница. Все хамят, оскорбляют, но не лечат», — отметила женщина.
Филиал больницы имени Кабанова по этому адресу открылся в марте 2019 года. Относительно молодое медучреждение также часто собирает негативные отзывы от омичей.
В этой больнице, по словам пациентов, существует «отвратительный сервис по обслуживанию пациентов». Не обошла больницу стороной проблема долгого дозвона до регистратуры.
«Талон не к терапевту взять — это квест пройти, через регистратуру не взять, на сайте тоже нет. Уже месяц не могу записаться к врачу. А так работники/врачи в большинстве своем хорошие и вежливые», — сообщила в марте этого года Полина.
«В самой поликлинике терминалы с талонами для очереди в регистратуру работали, наверное, только на открытие, когда поликлинику принимало министерство здравоохранения, уже несколько лет они стоят для красоты, никакого порядка», — поделилась в октябре 2023 года Юлия.
Кстати, омичи, которые все-таки сумели дозвониться до регистратуры, рассказывают о грубом и хамском отношении работников.
Столь низкий рейтинг — у консультативной поликлиники Областной клинической больницы. О самой больнице омичи высказываются гораздо чаще, как итог и отзывов у нее больше в три раза, и рейтинг немного выше — 2,5 звезды.
Если говорить о поликлинике на Березовой, то мы видим стандартную претензию — невозможность дозвониться до регистратуры.
«Невозможно дозвониться до регистратуры. До смешного прям, два часа непрерывно звонила 83 раза и за это время никто не ответил», — написала в апреле 2023 года омичка Марина.
В областную клиническую больницу на лечение отправляют жителей всех районов Омской области, поэтому часть жалоб касается передач для своих родственников, невкусной еды, непрофессионального и грубого поведения медперсонала.
«Терапевтическое отделение, охранник возомнил себя, как минимум, заведующим отделением! Пришли с передачей, разворчался, что натоптали. Повесьте тогда объявление, что вход только в бахилах. Во всех приличных больницах автоматы с бахилами стоят», — сообщила в декабре 2023 года Надежда.
Завершает наш рейтинг медучреждение в Ленинском округе. В ноябре прошлого года основные проблемы больницы, по мнению одной из посетительниц, выглядели следующим образом:
«Талонов нет никогда и ни к кому… это просто жалкое зрелище. Очереди всегда километровые, помещения малюсенькие, и тараканы ходят пешком», — высказалась омичка Ксения.
Есть омичи, которые дают больнице несколько шансов, но после нескольких повторяющихся неудачных походов, отчаиваются и делают выбор в пользу платных медучреждений.
«У меня было несколько попыток там наблюдаться. Это бесполезно. С 2009 года. Карточка потеряна в сотый раз. Врача никакого либо самый „умный“. После ковида меня даже не смотрели, написали отписку и больничный закрыли», — сообщила в январе этого года Оксана.
На хамское поведение работников больницы — от регистратуры до заведующей — пожаловалась в сентябре еще одна омичка.
«Лечение выписывают только через ругань. Терапевты сидят уже далеко пенсионный возраст, работать не хотят. Пьют чаи и обсуждают огороды. Я считаю, надо уже давно давать дорогу молодым, ведь работать они не хотят. Думаю, надо уже звонить в департамент здравоохранения, что бы они провели проверку, чуть встряхнули эту поликлинику», — отметила Татьяна.
В минздраве Омской области Городу55 рассказали, что каждое медицинская организация раз в квартал получает сводную оценку своей работы. Влияют на нее показатели эффективности, в числе которых есть и работа с пациентами.
Точное количество жалоб омичей и чего именно они касались — оперативно узнать не удалось. Но в пресс-службе ведомства напомнили, какими способами можно обратиться в министерство здравоохранения с любой обратной связью, будь то замечание, вопрос, просьба о помощи или выражение недовольства: