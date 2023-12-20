Тараканы, километровые очереди и хамский персонал. Топ худших больниц Омска

Редакция Города55 на основании отзывов, оставленных на сайте ДубльГИС, составила топ худших больниц. Отметим, что у учреждений, попавших в наш антирейтинг (в расчет мы брали больницы, у которых есть более 10 отзывов, — прим. Ред.), положительные отзывы практически не встречаются.