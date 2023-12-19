Расширяются. В Омской области молочноконсервный комбинат реконструирует один из цехов

Как следует из заключения экспертизы, Любинскому комбинату потребовалась надстройка второго этажа консервного цеха. Отметим, что предприятие работает с 1996 года. По итогам прошлого года его выручка увеличилась на 22% до 7,9 млрд рублей. Чистая прибыль составила 349,3 млн рублей.