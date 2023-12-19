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Расширяются. В Омской области молочноконсервный комбинат реконструирует один из цехов

19 декабря 2023, 07:56
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области собираются реконструировать один из цехов Любинского завода

Проект получил положительное заключение экспертизы от ООО «Базис».

В поселке Красный Яр Любинского района хотят реконструировать консервный цех, расположенный на улице Съездовская, 10. Принадлежит он «Любинскому молочноконсервному комбинату».

Предприятие уже получило положительное заключение экспертизы на проект реконструкции от ООО «Базис». Разработкой документации занимались «Омский проектный институт „Мясомолпроект“» и предприниматель Владимир Амельченко, которому принадлежат несколько компаний, специализирующихся на производстве электромонтажных работ — «Пожарный аудит», «Алгоритм ПБ», «Авангард» и «АПБ».

Как следует из заключения экспертизы, Любинскому комбинату потребовалась надстройка второго этажа консервного цеха. Отметим, что предприятие работает с 1996 года. По итогам прошлого года его выручка увеличилась на 22% до 7,9 млрд рублей. Чистая прибыль составила 349,3 млн рублей.

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#Бизнес#Омск#Омская область#Реконструкция#Проект#Новости#Любинский район#Предприятие#Юлия Истомина#Цех
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