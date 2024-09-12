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Цех

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Сентябрь
Крупный пожар на «Омсктрансмаше». Что известно к этому часу
12 сентября, 07:58
Август
В Омске за 90 млн выставили на продажу бывший цех завода «Сатурн»
23 августа, 07:15
Май
Бизнес на мусоре. В Омске за 30 млн продают цех по переработке вторсырья
2 мая, 08:34
Февраль
В Омске не Левом берегу ввели в эксплуатацию новый производственный цех
Он расположился по адресу улица Мельничная, №149.
26 февраля, 08:40
Больше лакомств. Омский «Сладонеж» собрался реконструировать цех на 22 Партсъезда
15 февраля, 04:36
Январь
В Омске за 55 млн продают цех по производству бетонных блоков и сухих смесей
8 января, 07:08
Ноябрь 2023
Как строить? Омичу не согласовали вырубку 372 деревьев ради производственного цеха
3 ноября 2023, 09:32
Сентябрь 2023
Производство полного цикла. В Омске за 32 млн продают цех по разделке рыбы
18 сентября 2023, 12:00
С клиентами и поставщиками. В Омске за 100 млн продают бизнес по переработке зерна
У предприятия в собственности два земельных участка, необходимая техника и железнодорожный тупик.
18 сентября 2023, 08:06

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