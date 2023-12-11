О военных действиях и семье. Студентам ОмГУ организовали встречу с участниками СВО

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В ОмГУ имени Ф. М. Достоевского организовали встречу учащихся с бойцами специальной военной операции. Мероприятие организовали в преддверии Дня Героев Отечества, который празднуется 9 декабря. Туда же был приглашен руководитель отдела духовно-нравственного просвещения Омской епархии, иерей Евгений Петров.
Встречу провели в формате круглого стола и назвали «Время выбрало нас». По информации пресс-центра вуза, у студентов растет интерес к военным профессиям и деятельности участников боевых действий. По представленным ОмГУ фотографиям у бойцов СВО можно распознать награды, которые давали бывшим участникам одного военного объединения.
Гости вуза поделились с учащимися на факультете истории, теологии и международных отношений впечатлениями об СВО и тем, что происходило с ними на поле боя. В ОмГУ рассказали, что участники военных действий наряду с этим также пытались объяснить молодежи важность семейных ценностей.
Помимо этого пришедшие в вуз взяли на себя ответственность говорить о гражданской идентичности.
«Гражданская идентичность — это когда ты знаешь свою страну и любишь свою историю, видишь то, что происходит сегодня. Не просто течешь по течению, а осознаешь происходящее», — вставил свое слово приглашенный иерей.
В пресс-службе вуза уточнили, что «каждый говорил от души, опираясь на свой опыт».
«Мероприятие вызвало широкий отклик среди студентов. Многие поддержали идею проведения таких встреч, поскольку они позволяют лучше понять реалии военной службы в современном мире», — сообщили в пресс-центре учебного заведения.
По мнению руководителя отдела внеучебной и профориентационной работы ОмГУ Татьяны Замираловой, ценностные ориентиры однажды оказались «совсем утрачены». Это тот период, когда «каждый выстраивал их, исходя из своего понимания». «Разговором на равных» работники ОмГУ надеялись повысить патриотизм студентов.