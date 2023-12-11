О военных действиях и семье. Студентам ОмГУ организовали встречу с участниками СВО

Гости вуза поделились с учащимися на факультете истории, теологии и международных отношений впечатлениями об СВО и тем, что происходило с ними на поле боя. В ОмГУ рассказали, что участники военных действий наряду с этим также пытались объяснить молодежи важность семейных ценностей.