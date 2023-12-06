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Published Сегодня, 05:39

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Преподаватели ОмГУ решили обратиться к Путину из-за «дискриминации» в университете

6 декабря 2023, 05:39
Фото: 1MI
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Сотрудники ОмГУ хотят обратиться к Владимиру Путину из-за проблем в университете

Омских ученых лишают зарплаты из-за отсутствия публикаций в журналах, индексируемых в международных базах.

Городу55 стало известно, что сотрудники ОмГУ им. Ф. М. Достоевского собираются обратиться с вопросом на прямую линию с Владимиром Путиным, которая пройдет 14 декабря.

У президента преподаватели из Омска хотят узнать, в каких журналах должны публиковаться российские ученые. Поводом для этого стала ситуация, которая сложилась в стенах классического университета.

Как ранее рассказывал Город55, преподавателей ОмГУ, несмотря на действующий до 31 декабря 2024 года мораторий на показатели по публикациям отечественных ученых в Web of Science и Scopus, лишили части зарплаты. Ректор Сергей Замятин в ноябре прошлого года подписал приказ, которым в вузе вводился учет показателей результативности в данных международных базах. В итоге преподаватели со статьями в российских журналах, не включенных в международные базы цитирования и не относящихся к ВАК, попали в список неэффективных:

Вы — в неэффективных. Преподавателей ОмГУ лишили зарплаты из-за отсутствия публикаций
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#Эксклюзивы#Общество#Наука#Омск#Омская область#Владимир Путин#Россия#Жалобы#Вуз#Новости#ОмГУ#Сергей Замятин#Преподаватель#Юлия Истомина
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Вы — в неэффективных. Преподавателей ОмГУ лишили зарплаты из-за отсутствия публикаций
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