Преподаватели ОмГУ решили обратиться к Путину из-за «дискриминации» в университете

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Городу55 стало известно, что сотрудники ОмГУ им. Ф. М. Достоевского собираются обратиться с вопросом на прямую линию с Владимиром Путиным, которая пройдет 14 декабря.
У президента преподаватели из Омска хотят узнать, в каких журналах должны публиковаться российские ученые. Поводом для этого стала ситуация, которая сложилась в стенах классического университета.
Как ранее рассказывал Город55, преподавателей ОмГУ, несмотря на действующий до 31 декабря 2024 года мораторий на показатели по публикациям отечественных ученых в Web of Science и Scopus, лишили части зарплаты. Ректор Сергей Замятин в ноябре прошлого года подписал приказ, которым в вузе вводился учет показателей результативности в данных международных базах. В итоге преподаватели со статьями в российских журналах, не включенных в международные базы цитирования и не относящихся к ВАК, попали в список неэффективных: