Преподаватели ОмГУ решили обратиться к Путину из-за «дискриминации» в университете

Как ранее рассказывал Город55, преподавателей ОмГУ, несмотря на действующий до 31 декабря 2024 года мораторий на показатели по публикациям отечественных ученых в Web of Science и Scopus, лишили части зарплаты. Ректор Сергей Замятин в ноябре прошлого года подписал приказ, которым в вузе вводился учет показателей результативности в данных международных базах. В итоге преподаватели со статьями в российских журналах, не включенных в международные базы цитирования и не относящихся к ВАК, попали в список неэффективных: