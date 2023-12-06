В рядах уволившихся пополнение. В ОмГУ больше не работает историк Валентина Корзун

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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Сегодня, 6 декабря, стало известно, что из ОмГУ им. Ф. М. Достоевского уволился еще один преподаватель. Как сообщили в паблике «Защитим истфак ОмГУ», в вузе больше не работает доктор исторических наук и профессор Валентина Корзун. Заявление она написала по собственному желанию.
Валентина Корзун работала на историческом факультете ОмГУ практически с момента его основания — с 1977 года. Она стала первой заведующей кафедрой современной отечественной истории и историографии и занимала эту должность с 1994 по 2015 год. Является заслуженным работником высшей школы Российской федерации, заслуженным профессором ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. В 2020 году Корзун стала лауреатом общенациональной премии «Профессор года».
Напомним, что атмосфера в омском госуниверситете «накалилась» после назначения на пост ректора Сергея Замятина и последовавшей за этим оптимизацией вуза. Замятин объединил несколько факультетов, попал под «реформы» и исторический факультет. Сотрудники этого факультета массово покидали ОмГУ, начиная с апреля 2023 года. А в ноябре с истфака ушел и декан Павел Зайцев. Вместо него с приставкой «и. о.» теперь работает 44-летний Михаил Колесник.