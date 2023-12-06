В рядах уволившихся пополнение. В ОмГУ больше не работает историк Валентина Корзун

Напомним, что атмосфера в омском госуниверситете «накалилась» после назначения на пост ректора Сергея Замятина и последовавшей за этим оптимизацией вуза. Замятин объединил несколько факультетов, попал под «реформы» и исторический факультет. Сотрудники этого факультета массово покидали ОмГУ, начиная с апреля 2023 года. А в ноябре с истфака ушел и декан Павел Зайцев. Вместо него с приставкой «и. о.» теперь работает 44-летний Михаил Колесник.