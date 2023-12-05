В администрации города владельцам нежилых строений напомнили о правилах уборки снега

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Так, в администрации напомнили, что собственники нежилых зданий должны содержать десятиметровую прилегающую территорию и обеспечивать вывозку снега. Однако многие очищают лишь несколько метром, что противоречит установленным правилам. В таких случаях принимаются меры административного воздействия.
Кроме того, в обязанность хозяйствующего субъекта входит уборка ледяных образований с крыш, карнизов и водосточных труб.
Также отмечается, что собственники торговых точек на автобусных остановках обязаны очищать от снега пятиметровую прилегающую территорию.
«Зона ответственности обслуживающей многоквартирный дом организации определена в границах оформленного в собственность земельного участка, включая расположенные на них пешеходные дорожки, въезды во дворы, парковки, детские, спортивные площадки. Если участок не разграничен, зона ответственности зависит от этажности дома», — добавили в мэрии.
Напомним, что за прошедшие сутки с улиц Омска было вывезено более 5 тысяч тонн снега, а расход пескосоляной смеси составил более 1 300 тонн.