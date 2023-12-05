Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Мэрия напомнила владельцам нежилых строений о правилах уборки снега

В администрации города владельцам нежилых строений напомнили о правилах уборки снега

5 декабря 2023, 09:07
Фото: 1MI

Мэрия напомнила владельцам нежилых строений о правилах уборки снега

Хозяйствующим субъектам напомнили, что они обязаны убирать снег с 10 метров прилегающей территории, в то время как многие ограничиваются двумя.

Так, в администрации напомнили, что собственники нежилых зданий должны содержать десятиметровую прилегающую территорию и обеспечивать вывозку снега. Однако многие очищают лишь несколько метром, что противоречит установленным правилам. В таких случаях принимаются меры административного воздействия.

Кроме того, в обязанность хозяйствующего субъекта входит уборка ледяных образований с крыш, карнизов и водосточных труб.

Также отмечается, что собственники торговых точек на автобусных остановках обязаны очищать от снега пятиметровую прилегающую территорию.

«Зона ответственности обслуживающей многоквартирный дом организации определена в границах оформленного в собственность земельного участка, включая расположенные на них пешеходные дорожки, въезды во дворы, парковки, детские, спортивные площадки. Если участок не разграничен, зона ответственности зависит от этажности дома», — добавили в мэрии.

Напомним, что за прошедшие сутки с улиц Омска было вывезено более 5 тысяч тонн снега, а расход пескосоляной смеси составил более 1 300 тонн.

Город заметает. За сутки с омских дорог вывезли 5,5 тысяч тонн снега
Узнать подробнее
#Снег#Снегопад#Омск#Омская область#Снегоуборочная техника#Уборка снега#Новости#Вывоз снега#Снег на крышах#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Омск встал. На улицах города с утра образовались 10-балльные пробки
Сегодня, 02:39
Топ арбитража. Овощной спор депутата Гаврика и убытки от падающего дома Никипелова
Сегодня, 08:25
Убытки из-за проблемной парковки у «падающего» дома в Омске оценили в 32 млн рублей
Сегодня, 08:32
«Обратка ледяная». Десятки домов в центре Омска остались без тепла
Сегодня, 05:23
Риновирусы и парагрипп. За неделю 11 тысяч омичей заразились ОРВИ
Сегодня, 04:58
Омский «Авангард» снял рекламу своего мерча с собаками хоккеистов. Смотрим на песиков
Сегодня, 07:12