В администрации города владельцам нежилых строений напомнили о правилах уборки снега

Так, в администрации напомнили, что собственники нежилых зданий должны содержать десятиметровую прилегающую территорию и обеспечивать вывозку снега. Однако многие очищают лишь несколько метром, что противоречит установленным правилам. В таких случаях принимаются меры административного воздействия.