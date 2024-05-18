Мощные дожди с грозой. На Омск надвигаются юго-западные циклоны с севера Казахстана

Однако 19 и 20 мая на Омск и область обрушатся мощные дожди с грозой. Причиной этого станут юго-западные циклоны, которые придут с севера Казахстана. Ночью температура воздуха составит от +6 до +11 градусов, местами возможны заморозки до -1 градуса. Днем температура будет в пределах от +9 до +14 градусов.