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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

иллюстрация

Мощные дожди с грозой. На Омск надвигаются юго-западные циклоны с севера Казахстана

18 мая 2024, 06:53
Фото: Город55
иллюстрация

На Омск и область обрушатся мощные дожди с грозой

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали о погоде на эти выходные. В субботу, 18 мая, прогнозируются кратковременные дожди. Ночью ожидается 5–10 градусов тепла, а днем — от 18 до 23 градусов. Мощные дожди с грозой обрушатся на регион 19 и 20 мая. Причиной станут юго-западные циклоны.

Последние дни погода не радовала омичей весенним теплом и ярким солнцем. Ночью столбик термометра максимально опускался до -5 градусов, а днем воздух прогревался до +22 градусов. При этом скорость ветра местами достигала 16 метров в секунду. О погоде на эти выходные рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Согласно прогнозу, в субботу, 18 мая, в регионе пройдут кратковременные дожди. Ночью ожидается 5-10 градусов тепла, днем температура будет колебаться от 18 до 23 градусов со знаком плюс. Скорость ветра в течение дня будет достигать 8-13 метров в секунду.

Однако 19 и 20 мая на Омск и область обрушатся мощные дожди с грозой. Причиной этого станут юго-западные циклоны, которые придут с севера Казахстана. Ночью температура воздуха составит от +6 до +11 градусов, местами возможны заморозки до -1 градуса. Днем температура будет в пределах от +9 до +14 градусов.

Напомним, что в нашем регионе наблюдается высокая пожарная опасность третьего, четвертого и пятого классов. Четвертый класс пожарной опасности зафиксирован в Любимовке. А накануне его зафиксировали еще на трех станциях: Русская Поляна, Черлак и Исилькуль.

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