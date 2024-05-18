Мощные дожди с грозой. На Омск надвигаются юго-западные циклоны с севера Казахстана

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Последние дни погода не радовала омичей весенним теплом и ярким солнцем. Ночью столбик термометра максимально опускался до -5 градусов, а днем воздух прогревался до +22 градусов. При этом скорость ветра местами достигала 16 метров в секунду. О погоде на эти выходные рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Согласно прогнозу, в субботу, 18 мая, в регионе пройдут кратковременные дожди. Ночью ожидается 5-10 градусов тепла, днем температура будет колебаться от 18 до 23 градусов со знаком плюс. Скорость ветра в течение дня будет достигать 8-13 метров в секунду.
Однако 19 и 20 мая на Омск и область обрушатся мощные дожди с грозой. Причиной этого станут юго-западные циклоны, которые придут с севера Казахстана. Ночью температура воздуха составит от +6 до +11 градусов, местами возможны заморозки до -1 градуса. Днем температура будет в пределах от +9 до +14 градусов.
Напомним, что в нашем регионе наблюдается высокая пожарная опасность третьего, четвертого и пятого классов. Четвертый класс пожарной опасности зафиксирован в Любимовке. А накануне его зафиксировали еще на трех станциях: Русская Поляна, Черлак и Исилькуль.