Наталья Макарова официально избрана ректором Омского педагогического университета

Следует отметить, что кандидатуру Натальи Макаровой выдвинули институт дополнительного образования, факультет естественнонаучного образования, факультет иностранных языков и другие. Также в числе инициаторов были кафедры педагогики, психологии, иностранных языков, физического воспитания, общей и педагогической психологии, а также практической психологии.