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Наталья Макарова

Наталья Макарова официально избрана ректором Омского педагогического университета

18 мая 2024, 04:22
Фото: Официальная группа Вконтакте «ОмГПУ»
Наталья Макарова
Наталья Макарова набрала большинство голосов и победила на выборах ректора ОмГПУ. Теперь их результаты должны быть утверждены Министерством просвещения РФ.

На выборах ректора ОмГПУ победу одержала Наталья Макарова. Эту информацию подтвердили в вузе. Наталья Макарова получила большинство голосов. Теперь их результаты должны быть утверждены Министерством просвещения РФ.

Следует отметить, что кандидатуру Натальи Макаровой выдвинули институт дополнительного образования, факультет естественнонаучного образования, факультет иностранных языков и другие. Также в числе инициаторов были кафедры педагогики, психологии, иностранных языков, физического воспитания, общей и педагогической психологии, а также практической психологии.

Ранее Город55 рассказывал, что на должность претендовали три кандидата: Наталья Макарова (доктор педагогических наук), Наталья Федяева (доктор филологических наук), Елена Черненко (кандидат исторических наук).

Напомним, что в феврале прошлого года освободилась должность ректора ОмГПУ. Иван Кротт, занимавший этот пост, был назначен министром образования региона. С тех пор обязанности ректора исполняла Наталья Макарова.

Стало известно, кто будет претендовать на пост ректора ОмГПУ
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