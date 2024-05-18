Наталья Макарова официально избрана ректором Омского педагогического университета

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
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На выборах ректора ОмГПУ победу одержала Наталья Макарова. Эту информацию подтвердили в вузе. Наталья Макарова получила большинство голосов. Теперь их результаты должны быть утверждены Министерством просвещения РФ.
Следует отметить, что кандидатуру Натальи Макаровой выдвинули институт дополнительного образования, факультет естественнонаучного образования, факультет иностранных языков и другие. Также в числе инициаторов были кафедры педагогики, психологии, иностранных языков, физического воспитания, общей и педагогической психологии, а также практической психологии.
Ранее Город55 рассказывал, что на должность претендовали три кандидата: Наталья Макарова (доктор педагогических наук), Наталья Федяева (доктор филологических наук), Елена Черненко (кандидат исторических наук).
Напомним, что в феврале прошлого года освободилась должность ректора ОмГПУ. Иван Кротт, занимавший этот пост, был назначен министром образования региона. С тех пор обязанности ректора исполняла Наталья Макарова.