Уже завтра. В Омске изменят схему движения двух популярных автобусов

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Уже завтра, 19 мая, в Омске состоится всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». В связи с этим с 11 часов утра и до 4 часов дня будет перекрыто движение транспорта на участке улицы Ленина от улицы Броз Тито до Ленинградской площади, а также на участке улицы Шаумяна от улицы 9-й Ленинской до улицы 12-й Пролетарской.
В мэрии омичей предупредили, что два автобусных маршрута будут ходить по измененным схемам:
Напомним, что на участке дороги Тюмень — Омск временно ограничено движение большегрузного транспорта. Уровень воды в реке Ишим снижается, однако на некоторых участках федеральной трассы Тюмень — Омск все еще действуют ограничения для большегрузов. В период с 15:00 до 16:00 и с 18:00 до 19:00 проезд для большегрузных автомобилей будет закрыт на 426-м километре дороги. Эта мера поможет избежать пробок на данном участке.