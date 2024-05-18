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Published Сегодня, 06:15

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Updated Сегодня, 06:17

иллюстрация

Уже завтра. В Омске изменят схему движения двух популярных автобусов

18 мая 2024, 06:15
Фото: Город55
иллюстрация

В воскресенье изменится схема движения двух популярных омских автобусов

19 мая в Омске будет проходить всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Движение транспорта будет перекрыто на участке улицы Ленина от Броз Тито до Ленинградской площади и на участке улицы Шаумяна от 9-й Ленинской до 12-й Пролетарской. Автобусы № 73 и № 109 будут следовать по измененному маршруту.

Уже завтра, 19 мая, в Омске состоится всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». В связи с этим с 11 часов утра и до 4 часов дня будет перекрыто движение транспорта на участке улицы Ленина от улицы Броз Тито до Ленинградской площади, а также на участке улицы Шаумяна от улицы 9-й Ленинской до улицы 12-й Пролетарской.

В мэрии омичей предупредили, что два автобусных маршрута будут ходить по измененным схемам:

  • автобусы маршрута №73, которые отправляются от улицы Красный Путь, будут следовать по улицам Интернациональная, Гагарина, через Комсомольский мост и проспект Карла Маркса до улицы Маяковского. Затем они будут двигаться по установленной схеме;
  • автобусы маршрута №109 будут отправляться до конечной остановки «Железнодорожный вокзал».

Напомним, что на участке дороги Тюмень — Омск временно ограничено движение большегрузного транспорта. Уровень воды в реке Ишим снижается, однако на некоторых участках федеральной трассы Тюмень — Омск все еще действуют ограничения для большегрузов. В период с 15:00 до 16:00 и с 18:00 до 19:00 проезд для большегрузных автомобилей будет закрыт на 426-м километре дороги. Эта мера поможет избежать пробок на данном участке.

Во время проведения полумарафона в Омске перекроют движение на центральных улицах
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#Общество#Транспорт#Омск#Омская область#Мэрия Омска#Маршруты#Улица Ленина#Новости#Комсомольский мост#Автобусы
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