Уже завтра. В Омске изменят схему движения двух популярных автобусов

Напомним, что на участке дороги Тюмень — Омск временно ограничено движение большегрузного транспорта. Уровень воды в реке Ишим снижается, однако на некоторых участках федеральной трассы Тюмень — Омск все еще действуют ограничения для большегрузов. В период с 15:00 до 16:00 и с 18:00 до 19:00 проезд для большегрузных автомобилей будет закрыт на 426-м километре дороги. Эта мера поможет избежать пробок на данном участке.