Топ арбитража. Овощной спор депутата Гаврика и убытки от падающего дома Никипелова

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
1-е место. Поставщики vs дорожники
Более 66.3 млн рублей пытается взыскать через омский арбитраж ООО «Торговый дом СНК» (ТД «СНК») с ООО «Строительно-производственная компания „Дорстрой“» (СПК «Дорстрой»). Как значится в материалах дела, которые сейчас доступны для ознакомления, данная задолженность возникла по договору поставки, датированному 28 марта 2022 года.
Если проанализировать деятельность указанных выше компаний, то можно предположить, что поставка касалась неких стройматериалов. Дело в том, что ТД «СНК», учредителем и гендиректором которого значится омский предприниматель Алексей Царук, является одним из крупнейших в регионе поставщиков песка, щебня и битума для строительных и дорожных компаний. Также в числе клиентов торгового дома можно, например, встретить, УДХБ мэрии Омска или государственные и муниципальные ДРСУ.
Тем временем СПК «Дорстрой» — это довольно-таки весомый игрок на омском рынке дорожного строительства. Учредителем и руководителем компании выступает предприниматель Рафаел Авеян. Эти дорожники неоднократно выигрывали тендеры на строительство или реконструкцию дорог как в Омске, так и в области. Имеется у компании и негативный бэкграунд, например, с уголовным делом о неуплате налогов. Подробнее об этом можно прочитать в материале Города55 по ссылке ниже.
2-е место. Банкротство, «Нива», Веретено
В омских судах продолжается эпопея с банкротством ООО «Нива», которое входит в Ассоциацию торгово-промышленных предприятий «Группа Оша» предпринимателя Владимира Веретено. Так, 23 ноября в Арбитражный суд Омской области поступил иск от ООО «Оптимист» о взыскании с «Нивы» почти 55.3 млн рублей и обращении взыскания на имущество.
В этой судебной тяжбе самым интересным выглядит предыстория взаимодействия этих компаний. Дело в том, что, по сути, «Нива» избежала банкротства благодаря «Оптимисту». Еще 14 августа текущего года на тот момент конкурсный управляющий Александр Вайсберг обратился в арбитраж с ходатайством о прекращении банкротства «Нивы». В качестве обоснования этой просьбы он указал, что «Оптимист» в полном объеме удовлетворил требования кредиторов и перечислил им почти 55.3 млн рублей. Да, при этом у детища Веретено еще остались немалые долги — на 171.7 млн рублей, но, как выяснил суд, «одна только стоимость ликвидных активов должника существенно превышает совокупный объем его кредиторской задолженности».
Теперь же получается, что «Оптимист» через суд хочет вернуть те самые спасительные 55.3 млн рублей. Для этого, в частности, компания ходатайствовала перед судом об обеспечительных мерах по иску. Мол, с 13 октября «Нива» уже не находится в стадии банкротства, следовательно, бывший конкурсный управляющий более не обеспечивает сохранность имущества, а новый руководитель общества не избран. Таким образом арест активов обеспечит их сохранность.
При этом, как указано в материалах дела, имущество сейчас уже находится у «Оптимиста», но «Ниве» ничего не мешает заключить договор на его отчуждение. Суд в этом ходатайстве отказал, так как решил, что истец не предоставил весомых доказательств наложения каких-либо обременений.
Добавим, что «Оптимист», как и «Нива», специализируется на сельском хозяйстве. Директором и учредителем общества значится Дмитрий Горячев. Выручка компании за 2022 год превысила 138.3 млн рублей.
3-е место. Долги, сбытовики да энергетики
В споре между поставщиками и сбытовиками электрической энергии почти на 40 млн рублей будет разбираться омский арбитраж. Все началось с того, что 7 ноября в суд поступил иск от ООО «Омская энергосбытовая компания» (ОЭК) к ПАО «Россети Сибирь» о взыскании задолженности.
Из материалов дела следует, что поставщики якобы задолжали ОЭК почти 33.7 млн рублей плюс еще более 6.2 млн рублей неустойки.
С первого раза этот иск затормозили и оставили без движения — не хватало неких документов. Однако истцы весьма быстро подсуетились, и уже 27 ноября заявление было принято к рассмотрению.
Вообще эта тяжба выглядит несколько странно, поскольку обычно деньги требуют как раз поставщики электричества, а не сбытчики.
4-е место. Убытки от падающего дома на 3-й Енисейской
История с падающим домом на улице 3-й Енисейской, 28/1, где одним прекрасным августовским днем текущего года провалилась парковка, добралась до суда. Так, 28 ноября текущего года в арбитраж поступило заявление от ООО «Специализированный застройщик „Сибирский строитель“» к ООО «СибСтройПроект» о взыскании убытков на сумму свыше 32.3 млн рублей.
Как ранее рассказывал Город55, именно «Сибирский строитель» омского бизнесмена Александра Никипелова построил тот самый дом с парковкой, которая «устремилась» на встречу с речкой Замарайкой. А вот проект строительства дома, в том числе и парковки с проблемной подпорной стенкой, разрабатывал как раз «СибСтройПроект».
Получается, что работы по раскопке всей площадки и демонтажу проблемного участка и, видимо, строительству новой парковки застройщик и оценил в 32.3 млн рублей.
Однако на данном этапе суд оставил этот иск без движения, так как исковое заявление было подписано представителем истца Денисом Нечаевым, который не предоставил в суд документы о высшем юридическом образовании. А по закону без наличия оных данное лицо не может представлять чьи-либо интересы.
Добавим, что к текущему моменту никаких работ на проблемной парковке так и не ведется, якобы застройщик ждет новый проект подпорной стенки.
5-е место. Овощной спор депутата Гаврика
Почти 25.3 млн рублей через суд пытается взыскать Потребительский кооператив «Агро-Дружино» с ООО «Теплично-парниковый комбинат» (ТПК).
Откуда и почему образовалась эта задолженность, на данном этапе неизвестно, но иск попал в категорию «возмещение вреда». Хотя можно предположить, что вред этот связан с овощеводческой продукцией, ее выращиванием и поставками.
Дело в том, что «Агро-Дружино», председателем совета которого является депутат Омского городского Совета Константин Гаврик, специализируется на переработке и консервировании овощей и грибов, а ТПК занимался выращиванием этих самых овощей. В конце мая 2021 года комбинат был признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство.
В материалах дела, которое пока что оставили без движения, указано, что ТПК якобы пользовался техникой «Агро-Дружино», видимо, для выращивания овощной продукции. В чем выразились убытки при таком взаимодействии компаний неизвестно. Собственно, не понял этого и судья, который «притормозил» дело, так как в иске не было подробного письменного расчета этих самых убытков.