Топ арбитража. Овощной спор депутата Гаврика и убытки от падающего дома Никипелова

В этой судебной тяжбе самым интересным выглядит предыстория взаимодействия этих компаний. Дело в том, что, по сути, «Нива» избежала банкротства благодаря «Оптимисту». Еще 14 августа текущего года на тот момент конкурсный управляющий Александр Вайсберг обратился в арбитраж с ходатайством о прекращении банкротства «Нивы». В качестве обоснования этой просьбы он указал, что «Оптимист» в полном объеме удовлетворил требования кредиторов и перечислил им почти 55.3 млн рублей. Да, при этом у детища Веретено еще остались немалые долги — на 171.7 млн рублей, но, как выяснил суд, «одна только стоимость ликвидных активов должника существенно превышает совокупный объем его кредиторской задолженности».