Вырвали с корнем. У «падающего» в Омске дома ликвидировали проблемную парковку

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Город55 вновь побывал у дома на улице 3-я Енисейская, 28/1, где с начала июля у новостройки начал сползать грунт и проседать парковка.
Сейчас рабочие полностью обнажили бетонные плиты, которые и удерживают площадку, в том числе и с домами, от схода в глубокий овраг с речкой Замарайкой.
Собственно, эти двухметровые массивные плиты и держат всю конструкцию. Сейчас их раскопали, обнажили, и теперь площадь перед домами украшают «курганы» из глины, земли и бетонного лома.
Касаемо проблемного участка, то его вырвали с корнем и, по всей видимости, в процессе этого просто переломали и раскрошили. Сейчас на месте «сползающей» парковки красуются только сваи.
На некоторых участках можно заметить и масштаб проблемы: видно, что грунт под плитами просел, и теперь там красуются глубокие «норы».
Сейчас на месте этого ЧП нет ни рабочих, ни строительной техники. Потенциально опасное место наспех огорожено хлипким заборчиком, и все это по соседству с детской площадкой.
Напомним, что ситуация с этими домами и парковкой находится на контроле администрации города Омска и городской прокуратуры, где пообещали круглосуточно мониторить, не «убежали» ли дома в овраг.
Добавим, ранее рассказывал Город55, кто, как и почему проектировал этот дом, строил и вводил в эксплуатацию. Об этом и не только — по ссылке ниже.