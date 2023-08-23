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Published Сегодня, 10:38

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Всю парковку раскопали до основания

Вырвали с корнем. У «падающего» в Омске дома ликвидировали проблемную парковку

23 августа 2023, 10:38
Фото: Город55
Всю парковку раскопали до основания

«Сползающую» парковку у омской многоэтажки разломали, но проблему не решили

Бетонное основание, на котором и держалась вся конструкция, разломали до свай, тем самым полностью обнажив масштаб проблемы.

Город55 вновь побывал у дома на улице 3-я Енисейская, 28/1, где с начала июля у новостройки начал сползать грунт и проседать парковка.

«Сползает в овраг». В Омске у многоэтажки на 3-й Енисейской обвалился грунт
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Сейчас рабочие полностью обнажили бетонные плиты, которые и удерживают площадку, в том числе и с домами, от схода в глубокий овраг с речкой Замарайкой.

Рабочие полностью обнажили основание, на котором держалась парковкаРабочие полностью обнажили основание, на котором держалась парковка
Рабочие полностью обнажили основание, на котором держалась парковка
Фото: Город55

Собственно, эти двухметровые массивные плиты и держат всю конструкцию. Сейчас их раскопали, обнажили, и теперь площадь перед домами украшают «курганы» из глины, земли и бетонного лома.

Эти массивные плиты и должны были удерживать грунт от сползанияЭти массивные плиты и должны были удерживать грунт от сползания
Отстатки плит скидали рядом с домамиОтстатки плит скидали рядом с домами
Вот такой вид теперь открывается из оконВот такой вид теперь открывается из окон
Эти массивные плиты и должны были удерживать грунт от сползания
Фото: Город55

Касаемо проблемного участка, то его вырвали с корнем и, по всей видимости, в процессе этого просто переломали и раскрошили. Сейчас на месте «сползающей» парковки красуются только сваи.

Самый проблемный участок ликвидировали под чистую - до свайСамый проблемный участок ликвидировали под чистую - до свай
Этот участок и стал сползать в овраг с риличной скоростьюЭтот участок и стал сползать в овраг с риличной скоростью
Самый проблемный участок ликвидировали под чистую - до свай
Фото: Город55

На некоторых участках можно заметить и масштаб проблемы: видно, что грунт под плитами просел, и теперь там красуются глубокие «норы».

Невоооруженным глазом заметно, что грунт продолжает проседатьНевоооруженным глазом заметно, что грунт продолжает проседать
Местами образовались вот такие норыМестами образовались вот такие норы
Невоооруженным глазом заметно, что грунт продолжает проседать
Фото: Город55

Сейчас на месте этого ЧП нет ни рабочих, ни строительной техники. Потенциально опасное место наспех огорожено хлипким заборчиком, и все это по соседству с детской площадкой.

Кучи грунта, строительного мусора и глубокая яма соседствуют с детской площадкойКучи грунта, строительного мусора и глубокая яма соседствуют с детской площадкой
Кучи грунта, строительного мусора и глубокая яма соседствуют с детской площадкой
Фото: Город55

Напомним, что ситуация с этими домами и парковкой находится на контроле администрации города Омска и городской прокуратуры, где пообещали круглосуточно мониторить, не «убежали» ли дома в овраг.

Омская прокуратура занялась выявлением причины обвала грунта на 3-й Енисейской
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Добавим, ранее рассказывал Город55, кто, как и почему проектировал этот дом, строил и вводил в эксплуатацию. Об этом и не только — по ссылке ниже.

Когда парковку начнут восстаналивать - неизвестно
Видео: Город55
Некипелов, Гефлинг, Сапунова. Кто строил «падающий» омский дом на 3-й Енисейской
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