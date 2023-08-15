Некипелов, Гефлинг, Сапунова. Кто строил «падающий» омский дом на 3-й Енисейской

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В начале августа жители 10-этажного дома на улице 3-я Енисейская, 28/1 пожаловались на провалы грунта и асфальтового покрытия на территории парковки. Появление проблемы объяснили обильными июльскими осадками. Застройщик и управляющая компания уверяли, что бояться нечего, дому ничего не угрожает. Тогда же прозвучало обещание начать восстанавливать насыпь и подпорную стенку в сентябре.
Меньше чем за неделю ситуация усугубилась: провал на парковке продолжил увеличиваться. На место происшествия 10 августа экстренно выехали прокурор Омска Павел Попов и мэр Сергей Шелест. Тогда же пообещали круглосуточно мониторить, не «пополз» ли дом.
С этого дня ежедневно возле многоэтажки на 3-й Енисейской можно было наблюдать работающую строительную технику. Участок с обвалившимся асфальтом и грунтом раскапывали экскаватором. Подпорные плиты ушли вниз и в сторону на 1,5-2 метра, временно их решили укрепить грунтом.
Город55 решил разобраться, какие компании причастны к строительству десятиэтажного дома на 3-й Енисейской, 28/1. Застройщик этой многоэтажки — ООО «Сибирский строитель». Зарегистрировали фирму в 2016 году в Тюмени, с 2020 года она принадлежит омскому предпринимателю Александру Некипелову.
Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 55:36:000000:151295 депарх, который на тот момент возглавлял главный архитектор города Игорь Павлов, выдал компании 29 июня 2018 года. К строительству тюменская компания приступила только в марте 2019-го. Срок действия разрешения изначально был до 29 июня 2021 года, но в августе 2020 года и. о. директора департамента Светлана Рогова продлила его до 16 июня 2023 года.
По договору с депимущества от 19 июня 2020 года «Сибирский строитель» получил в аренду без проведения торгов земельный участок 55:36:000000:151295 на 2 года 11 месяцев и 29 дней для завершения строительства. Дом к тому моменту был готов только на 10%, хотя с начала стройки прошло больше года. Размер арендной платы в месяц — 27 092,67 рубля, в год — 325 112,06 рубля.
Проект строительства (архитектурно-строительное проектирование) дома на 138 квартир разрабатывало ООО «СибСтройПроект» (учредитель и директор — Вадим Шумов). Инженерные изыскания выполнило ООО «Геотоп-2» из Омска. Владеют компанией Алена Гефлинг (она же с 2007 года занимает должность директора), Светлана Гефлинг и Светлана Курова. Отец Алены Гефлинг — Константин Гефлинг — до сентября 2015 года был директором муниципального предприятия «Омскархитектура». Также он руководил муниципальным унитарным научно-производственным предприятием г. Омска «Геотоп», которое в 2006 году реорганизовали и присоединили к МУП «Проектный институт „Горстройпроект“». Сейчас Константин Гефлинг — директор в ООО «Главомскархитектура».
Генподрядчиком многоэтажки на 3-й Енисейской было общество с ограниченной ответственностью «Асинвест», зарегистрированное в апреле 2018 года в Омске и специализирующееся на строительстве жилых и нежилых зданий. Учредитель и гендиректор компании с момента ее основания — София Сапунова. В декабре 2019 года в ЕГРЮЛ была сделана отметка о недостоверности юридического адреса, и удалили ее только через пару месяцев. По итогам прошлого года выручка компании составила 6,3 млн рублей, уменьшившись на 96%, чистая прибыль — нулевая.
Отдельно стоит сказать и о владелице компании, выступившей генподрядчиком при строительстве дома. София Сапунова открыла ИП 1 марта 2017 года (с 25 мая 2020-го деятельность ИП прекращена). Специализировалась она на деятельности в области права. Как раз в 2018 году Сапунова получила в ОмГУ им. Достоевского диплом юриста. Также известно, что девушка выступает за Омск в Российском теннисном туре.
Компания «Асинвест» за годы своего существования не была замечена в строительстве каких-то других крупных объектов и получении контрактов. Практически единственное упоминание «Асинвеста» в интернете встречаем на сайте омской компании «Стройэнергопром». В 2021-м они изготавливали и монтировали для фирмы Сапуновой конструкции для ограждения балконов, лоджий и лестничных маршей. Как раз для дома на 3-й Енисейской, 28/1.
Достроить дом «Сибирскому строителю» удалось через три года. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта (на документе стоит подпись и. о. директора депархитектуры Ирины Гаак) компания получила 18 марта 2022 года.
Отметим, что строительством соседнего дома по адресу 3-я Енисейская, 28, который принадлежит к одному комплексу, занималось ООО «СК „Атланты“». Учредителем общества, зарегистрированного в Тюмени, является Нина Некипелова.
Среди других объектов, построенных семьей Некипеловых в Омске, — три 16-этажки на улице Бульвар Архитекторов (1Б, 1В и 1Г). Застройщиком стало ООО «Строительные технологии» из Тюмени. Компанией представлены недостоверные сведения о юридическом адресе и директоре, и имеется непогашенная задолженность на сумму в 1,5 млн рублей.
Но вернемся к «Сибирскому строителю», которой владеет старший Некипелов. Напомним, что деятельность Александра Некипелова ранее критиковали бывшие первые лица региона — губернатор Виктор Назаров и его первый заместитель Андрей Новоселов. В 2016 году Назаров, например, обращался в прокуратуру с просьбой привлечь предпринимателя к ответственности из-за выставленного на продажу предприятия «Восход».
В настоящий момент помимо «Сибирского строителя» Некипелову принадлежит еще пять действующих компаний: ООО «Северное сияние» (Тюменская область), ООО «Омск-Ритейл» (Тюменская область), ООО «Руслайн 2005» (Омская область), ООО «Строй-индустрия» (Тюменская область) и ООО «Глобус» (Омская область).
С 2017 года с участием «Сибирского строителя» как в качестве ответчика, так и истца в Арбитражном суде рассмотрели уже 15 дел. Причем последнее датируется апрелем 2023 года. Компания судилась с департаментом архитектуры и градостроительства из-за участка, расположенного по соседству с многоэтажками на 3-й Енисейской.
В суд фирма обратилась из-за того, что департамент не проводил аукцион на право заключения договора аренды земельного участка и требовал признать такое бездействие незаконным. Речь идет об участке с кадастровым номером 55:36:000000:169046, площадью 6 537 кв. м, предназначенным под многоэтажную жилую застройку.
Компания, как следует из решения Арбитражного суда Омской области, еще 8 декабря 2022 года просила департамент выставить участок на торги, но аукцион так и не объявили. В результате суд встал на сторону истца. А тюменский застройщик не только добился своего, но и победил в торгах по аренде этой земли.
1 августа «Сибирский строитель», возводивший многоэтажку на 3-й Енисейской, получил в аренду на 8 лет и 8 месяцев участок по соседству. Ежегодно Некипелов будет отдавать за аренду участка 11 413 945 рублей. Там, где долгое время стояла детская площадка, фирма собирается строить еще один дом.
Вот только случившийся провал грунта, возможно, нарушит планы компании «Сибирский строитель» или как минимум заставит повременить с началом строительных работ. Да и есть вероятность, что омичи, помня произошедшие события, не так активно «побегут» скупать квартиры.