Некипелов, Гефлинг, Сапунова. Кто строил «падающий» омский дом на 3-й Енисейской

Генподрядчиком многоэтажки на 3-й Енисейской было общество с ограниченной ответственностью «Асинвест», зарегистрированное в апреле 2018 года в Омске и специализирующееся на строительстве жилых и нежилых зданий. Учредитель и гендиректор компании с момента ее основания — София Сапунова. В декабре 2019 года в ЕГРЮЛ была сделана отметка о недостоверности юридического адреса, и удалили ее только через пару месяцев. По итогам прошлого года выручка компании составила 6,3 млн рублей, уменьшившись на 96%, чистая прибыль — нулевая.