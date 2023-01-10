Топ арбитража. «Стройтраст» Акопяна, спор из-за соли для УДХБ и клоны «Стройбетона»

1-е место. Щебень, песок да солидный долг
Более 188.1 млн рублей через Арбитражный суд Омской области пытается отсудить ООО «Торговый дом СНК» («ТД СНК») у омских дорожников из ООО «СтройТраст». Соответствующий иск поступил в суд 26 декабря 2022 года, а в первый рабочий день 2023 года, 9 января, был принят к производству.
Пока что в карточке дела нет каких-либо подробностей о том, как и почему образовался столь внушительный долг, но если проанализировать деятельность этих компаний и их давние взаимоотношения, то все становится предельно ясно.
Итак «ТД СНК», который возглавляет омский предприниматель Алексей Царук, довольно-таки известная компания, которая занимается поставками песка, щебня и битума для строительных и дорожных компания. В числе ее клиентов также очень часто можно встретить УДХБ мэрии Омска или государственные ДРСУ.
Что касается «СтройТраста» известного омского дорожника Армана Акопяна, то более всего эта компания известна строительством так называемой «дороги за миллиард» — дублера улицы 70 лет Октября в Кировском округе Омска, а в прошлом году она забрала два лакомых контракта на капитальный ремонт Ленинградского моста и на строительство развязки к нему на общую сумму более 2.14 млрд рублей.
Есть у «СтройТраста» и несколько неприятных бэкграундов, например уголовное дело на руководителя, картельный сговор при закупках щебня или незаконное строительство той самой дороги-дублера за миллиард.
В данном же случае нас интересуют взаимоотношения между «ТД СНТ» и «СтройТрастом». Дело в том, что обе компании плотно сотрудничают уже более 5 лет по поставкам песка и щебня и, более того, неоднократно встречались в арбитраже.
Так, как ранее сообщал Город55, в 2019 году «ТД СНТ» уже пытался отсудить у «СтройТраста» более 46 млн рублей, а в феврале прошлого года Восьмой арбитражный апелляционный суд поставил точку в споре этих компаний на сумму свыше 125 млн рублей. Тогда было заключено мировое соглашение, по которому в «СтройТрасте» обязались погасить все долги.
И вот в омском арбитраже появляется новое дело. Возможно, что-то пошло не так и прежний долг так и не был погашен либо «СтройТраст» вновь просрочил свои обязательства, но уже по другим контрактам.
2-е место. Налоговики vs «Стройбетон-инвест» Гринева
Добиться банкротства некогда крупного омского застройщика ООО «Стройбетон-Инвест» («СБ-И») через омский арбитраж пытается Межрайонная инспекция ФНС № 7 по Омской области. Сумма исковых требований, согласно карточке дела, составляет почти 173.4 млн рублей. Заявление было зарегистрировано 23 декабря, и на данный момент никаких решений по нему нет.
Насчет ответчика по этому делу, «СБ-И», известно, что с момента основания в 2015 году и по сегодняшний день его единственным учредителем и директором является предприниматель Владимир Гринев. Основной сферой деятельности компании значится «деятельность агентств недвижимости», однако в сопутствующие вписаны и строительные работы, на которых, собственно, и строился весь бизнес.
Дело в том, что некогда именно ООО «СБ-И» занималось реализацией квартир, которые были построены ДСК «Стройбетон» (сейчас это Группа компаний «Стройбетон» — прим. ред.) застройщика Олега Золотова. В лучшие годы выручка «СБ-И» достигала более 1 млрд рублей, например, как это было в 2017 году. Однако потом у компании начались проблемы с дольщиками, которые даже жаловались Владимиру Путину, с покупателями квартир, сетовавшими на некачественное жилье с плесенью, и с налоговой. Все это привело к тому, что 2021 год детище Гринева, а по сути клон «Стройбетона», закончило с отрицательной чистой прибылью в 5.5 млн рублей и нулевой выручкой.
На данный момент у «СБ-И» помимо иска на 173.4 млн рублей имеется еще и задолженность по исполнительным производствам на 230.6 млн рублей.
3-е место. Мороз крепчает — долги не тают
Год от года с наступлением осенне-зимнего периода в Арбитражном суде Омской области то и дело появляются иски о взыскании задолженности с муниципальных котельных в регионе. Не стал исключением и год прошедший.
Так, за несколько дней до Нового года, 27 декабря, в арбитраж поступил иск от основного поставщика топлива для городских котельных — ООО «Газпром Межрегионгаз Омск» к Муниципальному предприятию города Омска «Тепловая компания» о взыскании долгов по договорам энергоснабжения на сумму в 79.1 млн рублей. Однако уже через два дня, 29 декабря, судья оставил заявление без движения, мотивировав это тем, что истец не предоставил каких-либо доказательств, что он направил копию иска и приложенных к нему документов ответчику. Для исправления этой ошибки «Газпром Межрегионгазу Омск» выделили время вплоть до 23 января.
Напомним, что в ноябре 2022 года, как сообщал Город55, иски к муниципальным котельным в районах области поступили от ООО «Газпромнефть-Региональные продажи».
4-е место. Убийственные проценты
Более 68.8 млн рублей через арбитражный суд пытается взыскать индивидуальный предприниматель из Омска Виктор Трофимчук с ООО «Сибгеофизика».
Из документов по делу следует, что эта сумма — долг по некоему займу. При этом остаток самой задолженности составляет всего 3 млн рублей, а 25 млн — это проценты за пользование суммой займа, еще 32.5 млн рублей — неустойка за просрочку возврата суммы займа, 7.6 млн — неустойка за просрочку возврата процентов за пользование суммой займа, а еще 640.4 тысячи рублей — за пользование чужими деньгами. Такие вот «убийственные» проценты.
Отметим, что в мае прошлого года предприниматель Трофимчук, который занимается автоперевозками, а также является учредителем и руководителем ООО «Автотранс», уже судился с «Сибгеофизикой», специализирующейся на различных геодезических работах. Тогда сумма иска была в разы больше — свыше 171.2 млн рублей. Вот только суд сначала оставил это заявление без движения, а потом и вовсе вернул его истцу по причине проблем с неуплатой госпошлины.
5-е место. Соль да дело
Почти 45.6 млн рублей, по мнению предпринимательницы из города Екатеринбурга Марии Панициной, задолжало ей Управление дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Омска.
Как удалось выяснить из документов по делу, задолженность эта образовалась по контракту, который ИП Паницина М. С. и омское УДХБ заключили 6 июня прошлого года. Якобы весь товар на общую сумму свыше 66.6 млн рублей бизнесменша из Екатеринбурга поставила, а вот оплату за него получила лишь частично, потому, дескать, и решила искать правды в суде.
Мы разыскали тот самый договор и выяснили, что касался он поставок денатурированной соли для промышленных целей. По всей видимости, речь идет о дорожных реагентах для посыпки дорог и тротуаров зимой.
На данном этапе суд оставил этот иск без движения, так как Паницина «запамятовала» приложить к делу документы, которые бы подтверждали и поставку товара, и его частичную оплату. Истцу предоставили срок до 30 декабря 2022 года, чтобы донести все недостающее, и пока что неизвестно, произошло это или нет.