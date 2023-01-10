Топ арбитража. «Стройтраст» Акопяна, спор из-за соли для УДХБ и клоны «Стройбетона»

Дело в том, что некогда именно ООО «СБ-И» занималось реализацией квартир, которые были построены ДСК «Стройбетон» (сейчас это Группа компаний «Стройбетон» — прим. ред.) застройщика Олега Золотова. В лучшие годы выручка «СБ-И» достигала более 1 млрд рублей, например, как это было в 2017 году. Однако потом у компании начались проблемы с дольщиками, которые даже жаловались Владимиру Путину, с покупателями квартир, сетовавшими на некачественное жилье с плесенью, и с налоговой. Все это привело к тому, что 2021 год детище Гринева, а по сути клон «Стройбетона», закончило с отрицательной чистой прибылью в 5.5 млн рублей и нулевой выручкой.