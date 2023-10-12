Ничего не изменилось. Работы на парковке у падающего дома в Омске так и не начались

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Город55 продолжает следить за эпопеей с «падающим» домом на улице 3-й Енисейской, 28/1, где в один прекрасный день под землю, причем в буквальном смысле, ушла парковка.
Месяц назад после нашей публикации о том, что парковку и всю площадку перед домами раскопали, вырвали сползавшие подпорные стенки под корень и все бросили, пришел комментарий от Администрации города Омска. Мол, ориентировочно к 15 сентября будет получено некое заключение комиссии, после чего и начнутся восстановительные работы. Сей ответ от чиновников был датирован 7 сентября.
И вот прошло уже больше месяца, но никаких движений на этом объекте, который медленно, но верно сползает «на встречу» с речкой Заморайкой, так и не видно. Все те же завезенные больше месяца назад «свежие» сваи, которые мирно покоятся под открытым небом, все тот же забор из профнастила, полное отсутствие охраны и свободный доступ.
Но главное — это шикарный вид, которым жители окрестных домов любуются уже больше месяца: огромные кучи, даже целые курганы, из грунта, глины и обломков бетона и огромная яма с остатками тех самых подпорных стенок, которые еще держатся.
Мы вновь не отказали себе в удовольствии и прогулялись по этой «достопримечательности», благо доступ открыт для всех и каждого. На месте проблемного участка все те же обломки свай, которые торчат из земли, как зубы, которые давно не встречались с инструментами стоматолога.
Чуть далее подпорные стенки, которые миновала участь полного уничтожения. Все так же стоят, но вот после прошлого нашего визита они еще немного накренились в сторону оврага, а грунт под ними еще больше осел.
Словом, все стабильно и «спокойно»: как говорится, день прошел, число сменилось, но ничего не изменилось. Тут мы подразумеваем восстановительные работы.
А ведь когда жители домов и общественность забили тревогу, этот объект взяли под свой пристальный контроль в мэрии и прокуратуре. Вот и хочется в очередной раз поинтересоваться, когда же уже хоть что-то сдвинется с мертвой точки. Аль подрядчик ждет, когда все это добро уже окончательно сдвинется в овраг?