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Published Сегодня, 08:45

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Когда начнутся восстановительные работы до сих пор не известно

Ничего не изменилось. Работы на парковке у падающего дома в Омске так и не начались

12 октября 2023, 08:45
Фото: Город55
Когда начнутся восстановительные работы до сих пор не известно

Подрядчик не торопится восстанавливать парковку у падающего дома в Омске

Строительство новой подпорной стенки обещали начать после 15 сентября, но никаких движений на проблемном объекте нет и по сей день.

Город55 продолжает следить за эпопеей с «падающим» домом на улице 3-й Енисейской, 28/1, где в один прекрасный день под землю, причем в буквальном смысле, ушла парковка.

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Месяц назад после нашей публикации о том, что парковку и всю площадку перед домами раскопали, вырвали сползавшие подпорные стенки под корень и все бросили, пришел комментарий от Администрации города Омска. Мол, ориентировочно к 15 сентября будет получено некое заключение комиссии, после чего и начнутся восстановительные работы. Сей ответ от чиновников был датирован 7 сентября.

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И вот прошло уже больше месяца, но никаких движений на этом объекте, который медленно, но верно сползает «на встречу» с речкой Заморайкой, так и не видно. Все те же завезенные больше месяца назад «свежие» сваи, которые мирно покоятся под открытым небом, все тот же забор из профнастила, полное отсутствие охраны и свободный доступ.

Больше месяца на объекте не видно никаких движенийБольше месяца на объекте не видно никаких движений
Больше месяца на объекте не видно никаких движений
Фото: Город55

Но главное — это шикарный вид, которым жители окрестных домов любуются уже больше месяца: огромные кучи, даже целые курганы, из грунта, глины и обломков бетона и огромная яма с остатками тех самых подпорных стенок, которые еще держатся.

Жители окрестных домов каждый день любуются прекрасными видами Жители окрестных домов каждый день любуются прекрасными видами
Жители окрестных домов каждый день любуются прекрасными видами
Фото: Город55

Мы вновь не отказали себе в удовольствии и прогулялись по этой «достопримечательности», благо доступ открыт для всех и каждого. На месте проблемного участка все те же обломки свай, которые торчат из земли, как зубы, которые давно не встречались с инструментами стоматолога.

На месте самого проблемного участка красуются обломки свайНа месте самого проблемного участка красуются обломки свай
На месте самого проблемного участка красуются обломки свай
Фото: Город55

Чуть далее подпорные стенки, которые миновала участь полного уничтожения. Все так же стоят, но вот после прошлого нашего визита они еще немного накренились в сторону оврага, а грунт под ними еще больше осел.

Остатки подпорных стенок продолжают крениться в оврагОстатки подпорных стенок продолжают крениться в овраг
Грунт под основанием медленно, но верно уходит вглубьГрунт под основанием медленно, но верно уходит вглубь
Остатки подпорных стенок продолжают крениться в овраг
Фото: Город55

Словом, все стабильно и «спокойно»: как говорится, день прошел, число сменилось, но ничего не изменилось. Тут мы подразумеваем восстановительные работы.

Для начала работ якобы ждут заключение комиссии
Видео: Город55

А ведь когда жители домов и общественность забили тревогу, этот объект взяли под свой пристальный контроль в мэрии и прокуратуре. Вот и хочется в очередной раз поинтересоваться, когда же уже хоть что-то сдвинется с мертвой точки. Аль подрядчик ждет, когда все это добро уже окончательно сдвинется в овраг?

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