Ничего не изменилось. Работы на парковке у падающего дома в Омске так и не начались

И вот прошло уже больше месяца, но никаких движений на этом объекте, который медленно, но верно сползает «на встречу» с речкой Заморайкой, так и не видно. Все те же завезенные больше месяца назад «свежие» сваи, которые мирно покоятся под открытым небом, все тот же забор из профнастила, полное отсутствие охраны и свободный доступ.