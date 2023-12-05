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Алексей Царук

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Декабрь 2023
Топ арбитража. Овощной спор депутата Гаврика и убытки от падающего дома Никипелова
5 декабря 2023, 08:25
Ноябрь 2023
Омский строитель Алексей Царук учредил еще одну компанию
«Универсальный магазин» специализируется на аренде и управлении недвижимостью
1 ноября 2023, 09:41
Октябрь 2023
Омскому застройщику Алексею Царуку одобрили проект многоэтажки на Московке-2
13 октября 2023, 06:11
Август 2023
Незаконная передача ребенка, вырубка тысячи деревьев в Омске, презентация «Авангарда»
27 августа 2023, 10:38
Компания Алексея Царука потребовала 34 млн от строителя Красногорского гидроузла
21 августа 2023, 09:34
Июль 2023
Омский бизнесмен Алексей Царук переписал на себя застройщика «На Успешной»
25 июля 2023, 10:32
Омский бизнесмен Алексей Царук создал еще одну строительную компанию
14 июля 2023, 07:04

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