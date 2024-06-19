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Александр Некипелов

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Июнь
Омский застройщик Некипелов за 156 миллионов приобрел старинные здания в Калининграде
19 июня, 04:55
У «падающего» дома. В Омске Некипелову одобрили проект многоэтажки на 3-й Енисейской
13 июня, 05:23
Февраль
Омский бизнесмен Александр Некипелов сменил директора в одной из своих компаний
12 февраля, 06:16
Декабрь 2023
Убытки из-за проблемной парковки у «падающего» дома в Омске оценили в 32 млн рублей
5 декабря 2023, 08:32
Топ арбитража. Овощной спор депутата Гаврика и убытки от падающего дома Никипелова
5 декабря 2023, 08:25
Сентябрь 2023
Омский бизнесмен Александр Некипелов получил право собирать деньги с дольщиков
1 сентября 2023, 07:10

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