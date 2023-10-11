Топ арбитража. Кормление свиней на «Титан-Агро», империя Веретено и «Россельхозбанк»

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:54
1-е место. Строительно-монтажный спор на миллиард
Задолженность на суммы свыше 1.02 млрд рублей через омский арбитраж пытается взыскать АО «Газстройпром» с ООО «ГСИ Волгоградская фирма „Нефтезаводмонтаж“». Такое исковое заявление поступило в суд 4 сентября, а уже 11 сентября было принято к производству.
Откуда и почему возникла такая задолженность, в документах суда пока не указано, но если проанализировать деятельность указанных выше компаний, то можно предположить, что связана она с некими работами, услугами или поставками оборудования и материалом для нефте- и газодобычи.
Дело в том, что «Газстройпром» позиционирует себя как подрядчик по строительству объектов для крупных нефтяных и газовых компаний. За 2022 год выручка акционерного общества приблизилась к отметке в 1.2 трлн рублей, а вот чистая прибыль ушла в глубокий минус — 77.6 млрд рублей.
Что касается «ГСИ Волгоградской фирмы „Нефтезаводмонтаж“», то эта компания ведет свою историю с 1944 года и в данный момент зарегистрирована в селе Енотаевка Астраханской области. В учредителях общества значится АО «Глобалстрой-Инжиниринг», которое владеет еще 12 действующими компаниями, которые специализируются в сферах от строительства и архитектуры до страхования и морских перевозок. Сам же «Нефтезаводмонтаж» занимается всем комплексом строительно-монтажных работ для нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и газовой промышленности. За прошлый год компания заработала 8.3 млрд рублей с чистой прибылью в 10.8 млн рублей.
Отметим, что истец по этому делу, «Газстройпром», является довольно-таки частым гостем в арбитражных судах в разных статусах, только за этот год таких визитов набралось аж 69. Частым участником арбитражных дел значится и «ГСИ Волгоградская фирма „Нефтезаводмонтаж“» — за 2023 год уже значится 35 тяжб.
2-е место. Покормил свиней на 156 млн рублей
Весьма необычный иск поступил в Арбитражный суд Омской области 8 сентября. Истцом в нем значится ООО «Титан-Агро», а ответчиком — бывший замдиректора этого общества Александр Келин. Как указано в материалах дела, с Келина пытаются взыскать более 156.5 млн рублей.
Город55 ознакомился с некоторыми документами по этому делу и выяснил, что полторы сотни миллионов рублей — это убытки, которое «Титан-Агро» якобы понесло из-за «неразумных и недобросовестных действий» Келина.
«Принял от имени общества стратегические значимые решения по тотальному изменению рецептуры кормления свиней, о смене надежного поставщика на поставщика, ранее признанного неэффективным, о закупке у него произвольно определенных Келиным А. В. биодобавок по произвольно определенной им цене, то есть без учета известной Келину А. В. информации, без принятия мер, направленных на получение необходимой и достаточной для принятия стратегических решений информации, без соблюдения обязательных в ООО „Титан-Агро“ процедур», — прописано в материалах дела.
Собственно, из-за этого «Титан-Агро» и понес убытки, а сам Келин, как ранее указывал Город55, был уволен по статье и теперь пытается восстановиться в должности через суд.
Первоначально суд не принял этот иск к производству из-за отсутствия необходимых документов, однако их оперативно донесли, и 29 сентября делу дали ход.
3-е место. Залог, проценты, Веретено
Взыскать почти 97 млн рублей и забрать залоговое имущество у ООО «Нива» через суд пытается АО «Россельхозбанк». Соответствующий иск поступил в суд 8 сентября, а уже 11 сентября был принят к производству, да еще и с обеспечительными мерами.
Как указано в материалах дела, суд наложил арест на залоговое имущество на общую сумму более 70.1 рублей и еще на некие активы почти на 27 млн рублей, которые в залог не входят, но укладываются в сумму требований по иску. В частности, суд арестовал у «Нивы» трактора, сеялки, посевные комплексы, косилки, автомобили «КамАЗ», прицепы и прочее движимое имущество.
Отметим, что третьими лицами по этому делу стали: АО «Продовольственная корпорация „ОША“, ООО „Ликеро-Водочный завод „ОША“, ООО „Оптимист“ и омский предприниматель Владимир Веретено. Все эти юридические и физические лица попали в этот список совсем не случайно, поскольку „Нива“, с которой банкиры требуют долги и имущество, входит в Ассоциацию торгово-промышленных предприятий „Группа „Оша“», соучредителем и основателем которой и является Веретено.
Сельхозпредприятие «Нива» было основано в 1992 году с одной, по сути, целью — для выращивания пшеницы с повышенным содержанием крахмала, из которой потом изготавливали сырье для алкогольного производства «Оши», то есть спирт.
Сейчас «Нива» готовится к ликвидации, поскольку уже прошла процедуру банкротства, которую через арбитраж запустил все тот же «Россельхозбанк». По материалам того дела, аграрии задолжали финансовому учреждению почти 479 млн рублей. Дело в том, что аграрное предприятие было поручителем и залогодателем по кредитам, которые выдали ЛВЗ «Оша» (320.7 млн рублей) и ПК «Оша» (90 млн рублей). Отсюда и такие задолженности.
В текущем деле Веретено и аффилированный с ним «Оптимист» уже несколько раз пытались отменить наложенный судом арест или заменить его неким другим имуществом, но тщетно. Рассмотрение дела продолжается с этими ограничениями.
4-е место. Московский «Руна-Банк» и омский предприниматель
Банкротное дело в отношении индивидуального предпринимателя из Омска принял к производству омский арбитраж по заявлению московского АО «Руна-Банк». Сумма долга, которая прописана в иске, превысила 81 млн рублей.
За какие такие «прегрешения» бизнесмен Костяков задолжал банкирам столь внушительную сумму, на данном этапе неизвестно. Однако к делу в качестве третьего лица уже привлекли ООО «Виктория Классик», зарегистрированное в Москве: его возглавляет тот самый Семен Костяков.
Известно, что эта компания занимается оптовой торговлей машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения, а также стройматериалами. За 2022 год выручка общества превысила 40.1 млн рублей, а чистая прибыль составила всего 41 тысячу рублей.
Между тем некогда полный тезка «нашего» Костякова возглавлял печально известное ОГУП «Омскликероводка», которое ликвидировали еще в далеком 2014 году. К слову, в том же году Костяков закрыл и свое первое ИП.
5-е место. Долги, налоги и колония
Долг по налогам и сборам на общую сумму почти в 77.4 млн рублей стал поводом для обращения в арбитражный суд Межрайонной инспекции ФНС № 7 по Омской области к ООО «Сибирский транспортный союз» (СТС). Налоговики требуют признать ответчика банкротом. Однако эта компания, которая еще в 2018 году могла похвастать выручкой под 250 млн рублей, сейчас и так проходит процедуру ликвидации, видимо, потому налоговики и подсуетились, чтобы сей процесс не прошел тихо и незаметно.
Отметим, что в конце июля текущего года, как ранее сообщал Город55, руководителей СТС Александра Бакшеева и Дмитрия Брюханова осудили за налоговые махинации. По версии следствия, в 2015–2017 года эта парочка включала в налоговые декларации липовые сведения о расходах на некие транспортные услуги и тем самым «припрятала» от государства более 20 млн рублей. Суд признал и Брюханова, и Бакшеева виновными и отправил их в колонию-поселение на 2 года каждого, а также взыскал с них сумму причиненного ущерба.
Теперь же, судя по иску, этот самый ущерб может увеличиться почти до 100 млн рублей.