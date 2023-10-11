Топ арбитража. Кормление свиней на «Титан-Агро», империя Веретено и «Россельхозбанк»

Что касается «ГСИ Волгоградской фирмы „Нефтезаводмонтаж“», то эта компания ведет свою историю с 1944 года и в данный момент зарегистрирована в селе Енотаевка Астраханской области. В учредителях общества значится АО «Глобалстрой-Инжиниринг», которое владеет еще 12 действующими компаниями, которые специализируются в сферах от строительства и архитектуры до страхования и морских перевозок. Сам же «Нефтезаводмонтаж» занимается всем комплексом строительно-монтажных работ для нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и газовой промышленности. За прошлый год компания заработала 8.3 млрд рублей с чистой прибылью в 10.8 млн рублей.