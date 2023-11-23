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Михаил Кравец считает, что у салавата было больше желания

Главный тренер омского «Авангарда» о проигрыше в Уфе: «„Салават“ заслуженно победил»

23 ноября 2023, 18:27
Фото: ХК Авангард
Михаил Кравец считает, что у салавата было больше желания

Главный тренер омского «Авангарда» о проигрыше в Уфе: «Убивать себя не будем»

По мнению Михаила Кравца, у подопечных Виктора Козлова первые два периоды было больше желания победить.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал проигрыш «Салават Юлаеву» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«„Салават» заслуженно победил. Первые два периода у них было больше желания, больше движения, да и точность лучше. Но я рад, что в третьем периоде мы все-таки нашли в себе силы сыграть на хороших скоростях, на хорошем уровне и даже перебросали «Салават». Для нас это будет хорошей подготовкой к следующей игре. Потенциал у команды есть и ребята приложили максимум усилий для того, чтобы вытащить игру», — уверен Кравец.

Высказался наставник «ястребов» и о прерванной десятиматчевой победной серии, которая и закончилась этим проигрышем.

«Дело же не только в серии, ведь любой спортсмен всегда хочет победить, вот и здесь мы хотели выиграть. При любом проигрыше у тебя не очень хорошие эмоции и ты расстраиваешься. Но я считаю, что сегодня третий период дает нам надежду на будущее. Плюс, действительно, была такая хорошая серия, эмоциональная, победная — это тоже много позитива. Да и сама поездка, — мы выиграли две игры из трех, — это тоже хороший результат», — считает Кравец.

Домой, по заверениям тренера, команда возвращается с позитивом, чтобы побеждать при родных трибунах.

«Возвращаемся домой с положительными эмоциями. Убивать себя и расстраиваться, что проиграли „Салавату“, ни в коем случае нельзя. Надо анализировать и выходить на следующую игру с поднятой головой, чтобы побеждать при своих зрителях», — отметил главный тренер «Авангарда».

Напомним, матч в Уфе завершился со счетом 3:1 в пользу «Салават Юлаева». Единственный гол за «ястребов» забросил Рид Буше.

Омский «Авангард» прервал 10-матчевую победную серию, уступив «Салават Юлаеву»
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