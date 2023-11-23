Главный тренер омского «Авангарда» о проигрыше в Уфе: «„Салават“ заслуженно победил»

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:53
Updated Сегодня, 18:53
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал проигрыш «Салават Юлаеву» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«„Салават» заслуженно победил. Первые два периода у них было больше желания, больше движения, да и точность лучше. Но я рад, что в третьем периоде мы все-таки нашли в себе силы сыграть на хороших скоростях, на хорошем уровне и даже перебросали «Салават». Для нас это будет хорошей подготовкой к следующей игре. Потенциал у команды есть и ребята приложили максимум усилий для того, чтобы вытащить игру», — уверен Кравец.
Высказался наставник «ястребов» и о прерванной десятиматчевой победной серии, которая и закончилась этим проигрышем.
«Дело же не только в серии, ведь любой спортсмен всегда хочет победить, вот и здесь мы хотели выиграть. При любом проигрыше у тебя не очень хорошие эмоции и ты расстраиваешься. Но я считаю, что сегодня третий период дает нам надежду на будущее. Плюс, действительно, была такая хорошая серия, эмоциональная, победная — это тоже много позитива. Да и сама поездка, — мы выиграли две игры из трех, — это тоже хороший результат», — считает Кравец.
Домой, по заверениям тренера, команда возвращается с позитивом, чтобы побеждать при родных трибунах.
«Возвращаемся домой с положительными эмоциями. Убивать себя и расстраиваться, что проиграли „Салавату“, ни в коем случае нельзя. Надо анализировать и выходить на следующую игру с поднятой головой, чтобы побеждать при своих зрителях», — отметил главный тренер «Авангарда».
Напомним, матч в Уфе завершился со счетом 3:1 в пользу «Салават Юлаева». Единственный гол за «ястребов» забросил Рид Буше.