Омский «Авангард» прервал 10-матчевую победную серию, уступив «Салават Юлаеву»

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Сегодня в Уфе омский «Авангард» на выезде встречался с местным «Салават Юлаевым». Победу в этом матче со счетом 3:1 праздновали хозяева льда.
Со старта первого периода команды обменялись острыми атаками, а затем уфимцы прибавили в скоростях и мощностях и надолго нагрузили Андрея Мишурова работой. Такая активность в чужой зоне принесла свои плоды уже на 5-й минуте встречи, — Матвей Гуськов с разворота поразил ворота омичей.
Далее уфимцы продолжили настырно давить, но ближе к концовке этого игрового отрезка проснулись «ястребы», которые весьма активно поострили у ворот «Салавата». Собственно, на этой ноте команды и ушли на перерыв.
Вторая двадцатиминутка началась с быстрого гола в исполнении хоккеистов «Салавата», — уже на 55 секунде Владислав Ефремов удвоил преимущество хозяев. Омичи запросили видеоповтор на предмет игры высоко поднятой клюшкой, судьи ее не усмотрели и выписали «Авангарду» командный штраф за задержку игры.
В неравных составах голов не последовало, но и после уфимцы продолжили дерзко наседать на ворота омичей, у которых, откровенно, мало что получалось в атаке. На 28-й минуте Павел Каледов дальним броском в третий раз в этом матче огорчил Мишурова, которого после этого гола отправили на скамейку. Место в воротах «ястребов» занял Илья Проскуряков. Так при счете 3:0 в пользу хозяев льда завершился этот игровой отрезок.
В третьем периоде у «Салавата» случилось «каре» из удалений. Сначала за подножку присел Вячеслав Лещенко. В этом большинстве лидеры «Авангарда» были близки, чтобы открыть счет, но блестящая игра вратаря хозяев Александра Самонова «сломала» все попытки.
Следом за выброс шайбы в штрафной бокс отправился Михаил Науменков, и тут до голов дело не дошло, а после повторного штрафа Лещенко омичи забили сразу два гола, засчитали, правда, только один. После броска Рида Буше шайба пересекла ленточку, но судьи сей момент не разглядели, игра продолжилась, и Райан Спунер повторно затолкал шайбу в ворота. Рефери отправились смотреть видео и засчитали таки гол Буше.
За 6 с небольшим до финальной сирены на скамейку штрафников присел Александр Хмелевки. Омичи вновь были в миллиметрах от взятия ворот, но, как говориться, не в этот раз. На последних минутах матча Спунер убежал один в ноль, но переиграть Самонова не сумел.
В самой концовке омичи сняли вратаря, но финальный штурм не задался, — уфимцы одерживают уверенную победу и прерывают беспроигрышную серию «Авангарда», которая продолжалась 10 матчей подряд.