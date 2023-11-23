Омский «Авангард» прервал 10-матчевую победную серию, уступив «Салават Юлаеву»

В неравных составах голов не последовало, но и после уфимцы продолжили дерзко наседать на ворота омичей, у которых, откровенно, мало что получалось в атаке. На 28-й минуте Павел Каледов дальним броском в третий раз в этом матче огорчил Мишурова, которого после этого гола отправили на скамейку. Место в воротах «ястребов» занял Илья Проскуряков. Так при счете 3:0 в пользу хозяев льда завершился этот игровой отрезок.