Омский «Авангард» дожал «Трактор» в овертайме и одержал десятую победу подряд

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Сегодня в Челябинске местный «Трактор» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ принимал омский «Авангард». Матч закончился за пределами основного времени победой подопечных Михаила Кравца.
Первый период прошел на хороших скоростях и с подавляющим давлением хозяев льда. Омичи довольствовались контратаками и успели поиграть в большинстве, которое осталось нереализованным. В итоге голов в этом игровом отрезке так и не случилось.
Во второй двадцатиминутке челябинцы ошиблись на выходе из зоны на 29-й минуте встречи. «Ястребы» подхватили шайбу, убежали три в ноль, где Рид Буше и Владимир Ткачев после незамысловатого розыгрыша открыли счет. Шайбу забросил Ткачев.
Однако уже в следующей смене Марк Верба зарабатывает удаление за толчок на борт. «Трактор» большинство не реализует, но после выхода удаленного у омичей Максим Шабанов сравнивает счет.
В третьем периоде «ястребы» стали откровенно осторожничать, а вот челябинцы, напротив, всячески нагружали Андрея Мишурова работой, но изменить счет на табло так и не смогли. В результате игра перешла в овертайм.
В дополнительное время омичи традиционно сняли вратаря и уже через 1:26 после начала Рид Буше с передачи Дамира Шарипзянова поставил точку в этом матче, — 2:1. «Авангард» одерживает 10 победу подряд.