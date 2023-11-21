Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:43

Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

На счету Буше в этом матче гол+пас

Омский «Авангард» дожал «Трактор» в овертайме и одержал десятую победу подряд

21 ноября 2023, 16:43
Фото: ХК Авангард
На счету Буше в этом матче гол+пас

Гол Буше в овертайме с «Трактором» принес омскому «Авангарду» десятую победу

Встреча на льду Арены-Трактор имени Валерия Белоусова в Челябинске закончилась со счетом 2:1 в пользу «ястребов».

Сегодня в Челябинске местный «Трактор» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ принимал омский «Авангард». Матч закончился за пределами основного времени победой подопечных Михаила Кравца.

Первый период прошел на хороших скоростях и с подавляющим давлением хозяев льда. Омичи довольствовались контратаками и успели поиграть в большинстве, которое осталось нереализованным. В итоге голов в этом игровом отрезке так и не случилось.

Во второй двадцатиминутке челябинцы ошиблись на выходе из зоны на 29-й минуте встречи. «Ястребы» подхватили шайбу, убежали три в ноль, где Рид Буше и Владимир Ткачев после незамысловатого розыгрыша открыли счет. Шайбу забросил Ткачев.

Однако уже в следующей смене Марк Верба зарабатывает удаление за толчок на борт. «Трактор» большинство не реализует, но после выхода удаленного у омичей Максим Шабанов сравнивает счет.

В третьем периоде «ястребы» стали откровенно осторожничать, а вот челябинцы, напротив, всячески нагружали Андрея Мишурова работой, но изменить счет на табло так и не смогли. В результате игра перешла в овертайм.

В дополнительное время омичи традиционно сняли вратаря и уже через 1:26 после начала Рид Буше с передачи Дамира Шарипзянова поставил точку в этом матче, — 2:1. «Авангард» одерживает 10 победу подряд.

#Общество#Спорт#Город#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Россия#КХЛ#Новости#Василий Попов#Челябинск#Трактор#Рид Буше#Владимир Ткачев#Михаил Кравец#Дамир Шарипзянов#Марк Верба
Подпишитесь
Виталий Хоценко обнародовал новый состав областного правительства
Вчера, 11:31
Осторожно. Скачок заболеваемости. В Омской области обнаружили вирусы гонконгского гриппа
Сегодня, 10:46
Производителя беспилотников обязали заплатить фирме Олега Шишова 716 млн рублей
Сегодня, 06:59
Заместителю мэра Омска Юрию Казакову расширили полномочия
Сегодня, 09:38
Дворники, врачи, повара. Каких специалистов не хватает в Омской области
Сегодня, 03:08
Мерзли не долго. Совсем скоро в Омске снова кардинально изменится погода
Сегодня, 08:45