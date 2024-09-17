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Салават Юлаев

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2024
Третье поражение подряд. «Авангард» на выезде уступил «Салавату Юлаеву»
17 сентября, 16:31
Укрепляют защиту. Омский «Авангард» подпишет Павла Коледова на два года
29-летний защитник покинет «Салават Юлаев».
28 апреля, 10:31
Будет интересный трудный хоккей: капитан «Авангарда» — о матче с «Автомобилистом»
Дамир Шарипзянов заявил, что «ястребы» стремятся оказаться на первом месте в Восточной конференции.
15 февраля, 09:05
Омский «Авангард» в Екатеринбурге встретится с местным «Автомобилистом»
В нынешнем сезоне команды играли между собой дважды. В Омске сильнее были омичи — 3:2, в Екатеринбурге хозяева взяли реванш — 5:1.
15 февраля, 03:33
Нельзя так проигрывать, а то начнем всех бояться: тренер «Авангарда» — об игре в Уфе
«Ястребы» уступили со счетом 2:7.
14 февраля, 04:47
Проиграли на выезде. Омский «Авангард» пропустил семь шайб от «Салавата»
Омичи сумели забросить только дважды. Отличились Николай Прохоркин и Иван Игумнов.
13 февраля, 16:19
Репетиция плей-офф: форвард «Аванграда» Ткачев — о предстоящей игре с «Салаватом»
Игрок ждет от сегодняшнего матча атакующий хоккей с обеих сторон.
13 февраля, 09:40
Соседи по таблице. Омский «Авангард» в выездном матче встретится с «Салаватом»
В нынешней «регулярке» команды проведут четвертый матч.
13 февраля, 04:03
Победа в дерби. Омский «Авангард» устроил разгром для «Сибири» — 7:2
Гости заработали в матче 22 минуты штрафного времени.
11 февраля, 15:53
Буше — Спунер — Ткачев. Звено омского «Авангарда» стало лучшим в сезоне КХЛ
Хоккеисты показали результат в 54 гола на текущий момент регулярного чемпионата.
1 февраля, 08:23
2023
Главный тренер омского «Авангарда» о проигрыше в Уфе: «„Салават“ заслуженно победил»
По мнению Михаила Кравца, у подопечных Виктора Козлова первые два периоды было больше желания победить.
23 ноября 2023, 18:27
Омский «Авангард» прервал 10-матчевую победную серию, уступив «Салават Юлаеву»
Встреча закончилась уверенной победой уфимцев со счетом 3:1.
23 ноября 2023, 17:16
Главный тренер омского «Авангарда» о победе над «Салават Юлаевым»: «Тяжелая игра»
Как заверил Михаил Кравец, дома «ястребы» всегда стараются сыграть на максимум.
26 октября 2023, 17:24
Омский «Авангард» с футбольным счетом разобрался с уфимским «Салават Юлаевым»
26 октября 2023, 15:58
Омский «Авангард» не без труда одолел «Салават Юлаев» на Кубке Блинова
24 августа 2023, 15:49
На матч с «Салават Юлаевым» омский «Авангард» выставит оптимальный состав
Новички команды, — Райан Спунер и Иван Николишин, по заверениям главного тренера, также будут в игре.
23 августа 2023, 21:20
В Омске отменили матч между «Барысом» и «Салаватом» из-за прощания с хоккеистом
Прощание с Родионом Амировым пройдет в Уфе 21 августа.
19 августа 2023, 08:26
2022
Омский «Авангард» отыгрался с 0: 2 и забрал победу в последней игре 2022 по буллитам
Эта победа стала для «ястребов» шестой подряд.
30 декабря 2022, 17:03

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