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Уфа

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2024
Надежность моторов на Tro-Phy-Gital-Tour обеспечивают омские масла
31 октября, 09:00
Не убрали шасси. Самолет из Уфы в Омск «завис» на высоте в 5000 футов
9 октября, 07:02
Не сезон. Количество авиарейсов из Омска в Сочи сократилось
6 октября, 07:29
Удобный способ добраться до Кавказа. Из Омска запускают новый рейс
Жители Омской области смогут отправиться на Кавказские Минеральные Воды прямо из Омска. Рейс запускает авиакомпания «Азимут» в октябре.
16 сентября, 09:39
Омск возглавил рейтинг городов с самыми дорогими гамбургерами
27 июля, 08:41
Со второго раза. Самолет, летевший из Уфы в Омск, вынужденно вернулся из-за неполадок
27 февраля, 04:17
В Омске отменили концерт популярной певицы Zivert
22 февраля, 06:08
Американский журналист заявил, что нельзя сравнивать Омск с Москвой
16 февраля, 10:39
Проиграли на выезде. Омский «Авангард» пропустил семь шайб от «Салавата»
Омичи сумели забросить только дважды. Отличились Николай Прохоркин и Иван Игумнов.
13 февраля, 16:19
Соседи по таблице. Омский «Авангард» в выездном матче встретится с «Салаватом»
В нынешней «регулярке» команды проведут четвертый матч.
13 февраля, 04:03
Победа в дерби. Омский «Авангард» устроил разгром для «Сибири» — 7:2
Гости заработали в матче 22 минуты штрафного времени.
11 февраля, 15:53
Стала известна причина экстренной посадки самолета Уфа-Омск
25 января, 07:47
Новый маршрут. С марта из Омска запустят прямой рейс в Минеральные воды
8 января, 03:33
2023
Главный тренер омского «Авангарда» о проигрыше в Уфе: «„Салават“ заслуженно победил»
По мнению Михаила Кравца, у подопечных Виктора Козлова первые два периоды было больше желания победить.
23 ноября 2023, 18:27
Изнасилование в детдоме, рост заболеваемости коронавирусом, первый снег в Омске
29 октября 2023, 08:39
Новые рейсы и сокращение старых. Что изменилось в зимнем расписании омского аэропорта
29 октября 2023, 06:11
Омский «Авангард» с футбольным счетом разобрался с уфимским «Салават Юлаевым»
26 октября 2023, 15:58
На матч с «Салават Юлаевым» омский «Авангард» выставит оптимальный состав
Новички команды, — Райан Спунер и Иван Николишин, по заверениям главного тренера, также будут в игре.
23 августа 2023, 21:20
Убийство пса на глазах омичей, обрушение потолка в жилом доме, виновник выбросов
20 августа 2023, 09:16
Первый проигрыш в сезоне. Омский ФК «Иртыш» провалил игру с командой из Уфы
У спортсменов есть неделя, чтобы подготовиться к следующему матчу.
14 августа 2023, 03:07

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