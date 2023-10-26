Главный тренер омского «Авангарда» о победе над «Салават Юлаевым»: «Тяжелая игра»

Posted Вчера, 17:24
Published Вчера, 17:24
Modified Вчера, 17:24
Updated Вчера, 17:24
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец оценил победу над уфимским «Салават Юлаевым» в матче Фонбет Регулярного чемпионата КХЛ.
«Рады, конечно, что победили. Была сложная и тяжелая игра на хороших скоростях против двигающейся и техничной команды. Ребята [„Авангард“] проявили и характер, и мастерство, а главное, что все четыре звена отыграли здорово», — прокомментировал Кравец.
Однако отдельно наставник «ястребов» отметил игру вратаря Ильи Проскурякова.
«Наш вратарь сегодня в очередной раз доказал, что он — это уже не 50% победы, а где-то по 75-80», — считает Михаил Кравец.
Так же, как отметил тренер, дома «Авангард» всегда играет на максимум.
«Так уж получается, что дома мы всегда стараемся сыграть максимально и отдать все силы, чтобы порадовать родных болельщиков», — подытожил Кравец.
Напомним матч с «Салават Юлаевым» закончился сухой победой «ястребов» со счетом 1:0.