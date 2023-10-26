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Posted Вчера, 17:24

Published Вчера, 17:24

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Updated Вчера, 17:24

Михаил Кравец доволен победой

Главный тренер омского «Авангарда» о победе над «Салават Юлаевым»: «Тяжелая игра»

26 октября 2023, 17:24
Фото: ХК Авангард
Михаил Кравец доволен победой

Главный тренер омского «Авангарда» назвал тяжелой победу над «Салават Юлаевым»

Как заверил Михаил Кравец, дома «ястребы» всегда стараются сыграть на максимум.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец оценил победу над уфимским «Салават Юлаевым» в матче Фонбет Регулярного чемпионата КХЛ.

«Рады, конечно, что победили. Была сложная и тяжелая игра на хороших скоростях против двигающейся и техничной команды. Ребята [„Авангард“] проявили и характер, и мастерство, а главное, что все четыре звена отыграли здорово», — прокомментировал Кравец.

Однако отдельно наставник «ястребов» отметил игру вратаря Ильи Проскурякова.

«Наш вратарь сегодня в очередной раз доказал, что он — это уже не 50% победы, а где-то по 75-80», — считает Михаил Кравец.

Так же, как отметил тренер, дома «Авангард» всегда играет на максимум.

«Так уж получается, что дома мы всегда стараемся сыграть максимально и отдать все силы, чтобы порадовать родных болельщиков», — подытожил Кравец.

Напомним матч с «Салават Юлаевым» закончился сухой победой «ястребов» со счетом 1:0.

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