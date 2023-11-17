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Вакцина рассчитана на лис, барсуков и других восприимчивых к вирусу животных

Для животных в сибирских лесах спрятали вакцины от смертельно опасной болезни

17 ноября 2023, 04:56
Фото: 1MI
Вакцина рассчитана на лис, барсуков и других восприимчивых к вирусу животных

В лесах Сибири для животных разложили вакцину от бешенства

Вакцина спрятана в капсулах, которые безопасны для животных.

В Департаменте по охране объектов животного мира Кузбасса рассказали о подготовке лесов к зиме. Как выяснилось, в сибирских лесах раскладывают капсулы с вакциной от бешенства.

Портал «Сибдепо» уточняет, что сотрудники департамента уже разложили около 20 тысяч доз вакцины. Они рассчитаны на лис, волков, барсуков и других животных, восприимчивых к бешенству.

«Даже если животное съест несколько брикетов, это не причинит ему вреда. Указанные профилактические мероприятия осуществляются уже не первый год, и, как показывает практика, количество диких животных с признаками бешенства заметно снизилось, что говорит об их эффективности», — уточнил Департамент ООЖМ Кузбасса.

Ранее Город55 сообщал о смерти мужчины, который заразился бешенством от собаки. Омич три недели не обращался в больницу, лечение началось, когда проявились первые симптомы болезни. Спасти омича не удалось.

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#Омск#Омская область#Лес#Бешенство#Новости#Вакцина#Собака#Ольга Акамова#Сибирь#Укус
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