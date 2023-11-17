Для животных в сибирских лесах спрятали вакцины от смертельно опасной болезни

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
В Департаменте по охране объектов животного мира Кузбасса рассказали о подготовке лесов к зиме. Как выяснилось, в сибирских лесах раскладывают капсулы с вакциной от бешенства.
Портал «Сибдепо» уточняет, что сотрудники департамента уже разложили около 20 тысяч доз вакцины. Они рассчитаны на лис, волков, барсуков и других животных, восприимчивых к бешенству.
«Даже если животное съест несколько брикетов, это не причинит ему вреда. Указанные профилактические мероприятия осуществляются уже не первый год, и, как показывает практика, количество диких животных с признаками бешенства заметно снизилось, что говорит об их эффективности», — уточнил Департамент ООЖМ Кузбасса.
Ранее Город55 сообщал о смерти мужчины, который заразился бешенством от собаки. Омич три недели не обращался в больницу, лечение началось, когда проявились первые симптомы болезни. Спасти омича не удалось.