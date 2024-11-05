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Лес

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Ноябрь
Последние штрихи осени: омичи в ноябре продолжают охоту за грибами
5 ноября, 10:26
«Кто там закончил сезон?»: омичи показали удивительный улов из леса
2 ноября, 03:42
Октябрь
Последние дни грибного сезона: омичи нашли вешенки в лесах и вдоль дорог
21 октября, 06:27
Успешный грибной сезон. Омичи поделились итогами своей «тихой охоты»
12 октября, 13:30
Сентябрь
Сезон еще не закрыт. Омские грибники ведрами выносят из лесов вешенки
27 сентября, 08:50
Крупный и сочный. Где жители Омской области собирают шиповник осенью
25 сентября, 09:19
Неожиданный «грибной улов». Омичи начали собирать в лесах подтопольники
23 сентября, 08:10
В Омске осудят контрабандистов, вывезших лес из Красноярского края на 150 млн рублей
22 сентября, 13:01
Впервые в жизни: омичка нашла необычные розовые грибы рядом с Азово
Грибной сезон подходит к завершению, но омичи стремятся в эти теплые деньки погулять в лесу и пособирать разных грибов на соленья.
20 сентября, 03:58
Лесное изобилие: омичи собирают богатый урожай ягод
11 сентября, 08:25
Август
Добыча на два миллиона. Шестерых омичей осудили за незаконную охоту
Мужчины охотились на территории государственного заказника. Всем назначили условное наказание и штраф.
29 августа, 06:21
С ножом и лукошком. Омские грибники начали собирать первые моховики в этом сезоне
23 августа, 09:39
Сделал доброе дело. Омич на вертолете помог найти бабушку в лесу
23 августа, 03:34
Ушли без телефонов. В полиции рассказали, как нашли пропавших под Омском грибников
64-летний мужчина взял с собой в лес 9-летнего внука, однако в какой-то момент заплутал и долго не мог выбраться из леса.
19 августа, 08:15
Шиповник, ежевика, лисички. Что собирают грибники в лесах Омской области
19 августа, 07:31
Нашли мертвыми. В Омске завершились поиски двух пропавших пенсионеров
5 августа, 09:06
Июль
Омского бизнесмена заставили вернуть чужой лесной участок на севере области
Вопрос лесных границ мужчине пришлось решать через суд. Житель Омской области складывал древесину на участке лесного фонда и не хотел его отдавать.
29 июля, 05:39
Состав «Авангарда» перед сезоном, ягодный урожай и пожар в гостинице. Омск сегодня
26 июля, 14:03
Кто живет в кустах? Что делать, если нашел птенца в лесу
18 июля, 04:28
Лес богат. Омичи поделились, где в области можно найти грибы
Попутно грибники собирают лесные ягоды.
15 июля, 09:27

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