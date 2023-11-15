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иллюстрация

В больницу не ходил. Житель Омской области умер от бешенства после укуса собаки

15 ноября 2023, 05:56
Фото: Город55
иллюстрация

Житель Омской области умер от бешенства после укуса собаки

Мужчина больше двух недель не обращался к врачам после нападения животного.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили о смерти мужчины от бешенства. На него напала собака еще 10 октября, но в больницу он так и не обращался. Фельдшеры доставили его в лечебно-профилактическую организацию 31 октября, однако было уже поздно.

Пострадавшему назначили курс антирабических прививок. Ему успели поставить две вакцины из шести назначенных. Из-за позднего обращения к медикам это не помогло. Случай заболевания с летальным исходом зарегистрировали в Колосовском районе.

В этом году на территории Омской области особенно много очагов бешенства. Для сравнения: в 2022 году специалисты отнесли к неблагополучным по вирусу два населенных пункта, а в 2023-м список пополнился 26 названиями.

«Эпизоотией охвачено 15 муниципальных районов Омской области (Горьковский, Калачинский (5 очагов), Кормиловский, Любинский (2), Марьяновский, Муромцевский (4), Нижнеомский, Нововаршавский, Оконешниковский, Омский (4), Павлоградский, Русско-Полянский, Саргатский (2), Седельниковский, Таврический) и город Омск», — рассказали в пресс-центре Роспотребнадзора.

Чаще всего переносчиком опасной болезни в дикой природе оказывается лиса (пять выявленных случаев), но инфицированными, разумеется, могут быть и домашние, сельскохозяйственные животные. Так, за этот год бешенство выявляли у 13 собак и трех котов (57,1% от общего числа найденных больных животных). В семи случаях заболевал крупнорогатый скот (25% от общего числа инфицированных).

С начала 2023 года от бешенства могли пострадать 68 человек. Подвергшимся риску инфицирования назначали курс лечебно-профилактических прививок. В общей сложности за последние десять месяцев к медикам с укусами (ослюнение, оцарапывание) обращались 3 794 человека. В 37% случаях животные нападали на детей до 17 лет (1 413 человек).

Отметим, что вакцины против бешенства ставят бесплатно.

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#Происшествия#Здоровье#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Смерть человека#Смерть#Инфекция#Бешенство#Вакцинация#Новости#Алина Ясинская
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