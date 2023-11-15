В больницу не ходил. Житель Омской области умер от бешенства после укуса собаки

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Published Сегодня, 05:56
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В региональном Роспотребнадзоре сообщили о смерти мужчины от бешенства. На него напала собака еще 10 октября, но в больницу он так и не обращался. Фельдшеры доставили его в лечебно-профилактическую организацию 31 октября, однако было уже поздно.
Пострадавшему назначили курс антирабических прививок. Ему успели поставить две вакцины из шести назначенных. Из-за позднего обращения к медикам это не помогло. Случай заболевания с летальным исходом зарегистрировали в Колосовском районе.
В этом году на территории Омской области особенно много очагов бешенства. Для сравнения: в 2022 году специалисты отнесли к неблагополучным по вирусу два населенных пункта, а в 2023-м список пополнился 26 названиями.
«Эпизоотией охвачено 15 муниципальных районов Омской области (Горьковский, Калачинский (5 очагов), Кормиловский, Любинский (2), Марьяновский, Муромцевский (4), Нижнеомский, Нововаршавский, Оконешниковский, Омский (4), Павлоградский, Русско-Полянский, Саргатский (2), Седельниковский, Таврический) и город Омск», — рассказали в пресс-центре Роспотребнадзора.
Чаще всего переносчиком опасной болезни в дикой природе оказывается лиса (пять выявленных случаев), но инфицированными, разумеется, могут быть и домашние, сельскохозяйственные животные. Так, за этот год бешенство выявляли у 13 собак и трех котов (57,1% от общего числа найденных больных животных). В семи случаях заболевал крупнорогатый скот (25% от общего числа инфицированных).
С начала 2023 года от бешенства могли пострадать 68 человек. Подвергшимся риску инфицирования назначали курс лечебно-профилактических прививок. В общей сложности за последние десять месяцев к медикам с укусами (ослюнение, оцарапывание) обращались 3 794 человека. В 37% случаях животные нападали на детей до 17 лет (1 413 человек).
Отметим, что вакцины против бешенства ставят бесплатно.