В больницу не ходил. Житель Омской области умер от бешенства после укуса собаки

Чаще всего переносчиком опасной болезни в дикой природе оказывается лиса (пять выявленных случаев), но инфицированными, разумеется, могут быть и домашние, сельскохозяйственные животные. Так, за этот год бешенство выявляли у 13 собак и трех котов (57,1% от общего числа найденных больных животных). В семи случаях заболевал крупнорогатый скот (25% от общего числа инфицированных).



С начала 2023 года от бешенства могли пострадать 68 человек. Подвергшимся риску инфицирования назначали курс лечебно-профилактических прививок. В общей сложности за последние десять месяцев к медикам с укусами (ослюнение, оцарапывание) обращались 3 794 человека. В 37% случаях животные нападали на детей до 17 лет (1 413 человек).