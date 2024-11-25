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Вакцина

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2024
В России закончилась вакцина от смертельной болезни. Узнали, как обстоят дела в Омске
25 ноября, 05:53
Началась вспышка вируса, из-за которого из глаз льется кровь. А омичам пора бояться?
9 октября, 08:56
Коронавирус ХЕС: что известно о новом штамме и ждать ли его в Омской области
4 октября, 02:30
В Омске на карантин закрыли 22 школьных класса из-за волны ОРВИ
14 сентября, 03:00
Прививка обязательна: профессор Альтштейн обозначил проблему с корью
Россия вошла в тройку лидеров среди стран по количеству заболевших корью, получив «бронзовую медаль». Ее обошли Казахстан и Азербайджан. Нужна ли прививка? Ответ профессора — в материале.
7 июня, 13:38
Где делают прививку от клеща в Омске
23 апреля, 09:53
В Омской области закончилась вакцина от кори, краснухи и паротита
29 марта, 08:33
Новая пандемия или несуществующая болезнь X? Симптомы и мнение иммунологов
25 января, 09:13
2023
В омском минздраве опровергли слухи о дефиците вакцины для детей
22 ноября 2023, 11:10
Осторожно. Скачок заболеваемости. В Омской области обнаружили вирусы гонконгского гриппа
21 ноября 2023, 10:46
В поликлиники Омской области поступила вакцина от коронавируса
Минздрав закупил для региона 7 500 доз вакцины, иммунизация пациентов проводится бесплатно.
28 сентября 2023, 12:46
В омские больницы поставят 100 тысяч доз детской вакцины от гриппа
Вакцину распределят по городским и районным поликлиникам.
16 сентября 2023, 07:31
Без гриппа, но с ОРВИ. Роспотребнадзор рассказал, чем в преддверии осени болеют омичи
Местным жителям рекомендуют привиться от гриппа, пока не наступил эпидемический сезон.
31 августа 2023, 03:16
2022
Более трех тысяч жителей Омска привились назально
Такой способ прививки не просто удобен. Он позволяет защитить от возможного заражения своих близких.
25 октября 2022, 13:53
В Омскую область привезли первую партию назальной вакцины
Омичи смогут привиться без шприцев.
26 сентября 2022, 06:41
В Омской области готовятся к назальной вакцинации от коронавируса
Прививку от коронавируса теперь можно будет заменить специальным спреем.
22 сентября 2022, 09:46
Срочно. Глава Росздравнадзора посоветовала активизировать вакцинацию против COVID-19
Из-за подъема заболеваемости коронавирусом в России должны снова собирать оперштабы и проводить вакцинацию.
19 июля 2022, 11:39
2021
Первая партия подростковой вакцины «Спутник М» поступила в гражданский оборот
26 декабря 2021, 07:30
В России начнут выпускать вакцину от коронавируса для младенцев
18 декабря 2021, 10:43
Подросткам обещают выплату за участие в испытании вакцины против коронавируса
12 декабря 2021, 07:35

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