gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Екатеринбург

Выбрать дату
Ноябрь
Омск стал одним из городов-лидеров по объемам социальных инвестиций бизнеса
11 ноября, 08:55
Октябрь
В Омске появились новые пятитысячные купюры
Жители Омской области начали получать обновленные купюры 5 000 рублей, которые отличаются усиленной защитой от фальшивомонетничества.
25 октября, 10:14
Театр, игры и новогодняя сказка: в Омск приедет волшебный поезд деда Мороза
22 октября, 03:20
Задержки до часа. Из омского аэропорта самолеты вылетают с опозданиями
Пассажирам пришлось провести некоторое время в ожидании.
14 октября, 03:20
Заграница, регионы и неделя пути. Блогеры добрались из Москвы в Омск на электричках
13 октября, 06:23
Необычная еда, игры и песни: омичей ждут на «Покровской ярмарке»
На мероприятии целых три дня жители и гости города смогут насладиться народными промыслами и вкусной едой, поучаствовать в мероприятиях.
7 октября, 03:18
Сентябрь
Омская полиция развеяла слухи о связи с борделем Екатеринбурга
Как оказалось, местная следователь звонила коллегам из Омска с целью вызвать на допрос.
24 сентября, 03:05
Старт 15 декабря. Из Омска до Екатеринбурга запустят скоростную электричку
19 сентября, 07:15
Задержаны. Сотни людей не смогли утром улететь из омского аэропорта
9 сентября, 04:32
Омичи смогут уехать в Екатеринбург на скоростной «Ласточке»
6 сентября, 13:45
Август
15 часов ожидания. Пассажирам сразу трех рейсов из Омска перенесли время вылета
30 августа, 09:02
Самолет «Уральских авиалиний», севший в поле под Новосибирском, пустят на запчасти
9 августа, 03:55
Июль
Омский следком завел уголовное дело из-за строительства жилого комплекса «Мирапорт»
17 июля, 05:13
Июнь
Ценовая турбулентность. Омичей предупредили о снижении цен на новостройки
17 июня, 03:31
Апрель
Военный оркестр Британии на Тарской. Как выглядел Омск 100 лет назад
25 апреля, 03:35
Срочно. В Омске, Москве и Екатеринбурге задержали еще троих причастных к теракту в «Крокусе»
4 апреля, 12:58
Март
Перепродали втрое дешевле. Омичи остались без роз и тюльпанов к 8 марта
5 марта, 02:56
Февраль
В Омске отменили концерт популярной певицы Zivert
22 февраля, 06:08
Дубль Юрчо и нервный третий период. «Авангард» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:2
20 февраля, 15:49
Будет реванш? Омский «Авангард» встретится с «Автомобилистом» из Екатеринбурга
Прошлая игра между командами завершилась поражением «ястребов». По ходу матча омичи вели со счетом 2:1, но в итоге уступил 2:4.
20 февраля, 04:57

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика