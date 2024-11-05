Астрономы пригласили омичей еще раз понаблюдать за редкой зеленой кометой

Зеленая комета С/2022 Е3 ZTF снова станет видима при прохождении рядом с Марсом и Альдебараном. Омские астрономы планируют выезд и приглашают присоединиться.