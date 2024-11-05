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Небо

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2024
«Огненный дождь» обрушится на Землю: когда омичам наблюдать за метеорным потоком
5 ноября, 09:06
Яркая комета, новые авиарейсы и реабилитация Владимира Ткачева. Омск в воскресенье
22 сентября, 14:26
Небо над Омском окрасилось в красный. Любуемся сказочным городом
16 сентября, 06:10
Поток Персеиды. Директор омского планетария рассказал, как долго продлится звездопад
13 августа, 06:27
Ночь звездопада и красок. Омичи заметили ночью в небе северное сияние
13 августа, 05:26
В небе над Омском минувшей ночью заметили северное сияние
5 августа, 04:32
Погода опять подвела. Магнитная буря зажгла полярное сияние над Омской областью
4 марта, 08:21
2023
Кто умеет, разгоняйте облака. Омичей снова предупреждают о полярном сиянии
11 ноября 2023, 05:18
Абсолютно здоровы. Экипаж рейса Сочи-Омск, севшего в поле, вернулся к работе
Персонал после отпуска прошел медицинское обследование.
8 ноября 2023, 07:47
Омичи наблюдали небесное явление, которого не будет в ближайшие годы
Процесс продлился около 4,5 часов.
29 октября 2023, 09:35
В октябре над Омской областью будет сиять красивый метеорный поток
Лучше всего наблюдать за потоком в 20-х числах.
16 октября 2023, 06:54
Минувшей ночью в Омской области запечатлели последнее в сезоне звездное небо
22 апреля 2023, 07:20
Предвестник головной боли. Омичи увидели необычное явление на небе
За ним могут последовать головные боли и нарушение сна.
26 февраля 2023, 13:25
Светло как днем. Жители Омской области любовались последствиями магнитной бури
Сбывается прогноз по магнитным бурям. На широту Омской области доходит не только полярное сияние, но и опасность мигреней.
16 февраля 2023, 09:03
Астрономы пригласили омичей еще раз понаблюдать за редкой зеленой кометой
Зеленая комета С/2022 Е3 ZTF снова станет видима при прохождении рядом с Марсом и Альдебараном. Омские астрономы планируют выезд и приглашают присоединиться.
8 февраля 2023, 08:03
2022
Звездопад в самую долгую ночь. Что небо готовит омичам
Пик метеорного потока Урсиды. Омичи могут отпраздновать астрономический Новый год, наблюдая звездопад.
21 декабря 2022, 12:06
Небесная красота. Омичи вновь заметили световой столб в небе
Омичи начали делиться фотографиями светового столба в социальных сетях.
10 декабря 2022, 06:33
В небе над Сибирью заметили яркий метеорит
Жители сразу нескольких регионов России заметили в небе ярко-оранжевое небесное тело.
17 октября 2022, 07:02
В небе над Омском заметили странный летящий объект
Известно, что сегодня с Байконура запускали ракету-носитель «Союз-2-1.а».
21 сентября 2022, 14:45
Звездная красота. В небе над Омском запечатлели полярное сияние
Небо играло самыми разными оттенками.
5 сентября 2022, 13:48

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