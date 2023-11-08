gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Пшеничное поле

Выбрать дату
Ноябрь 2023
Абсолютно здоровы. Экипаж рейса Сочи-Омск, севшего в поле, вернулся к работе
Персонал после отпуска прошел медицинское обследование.
8 ноября 2023, 07:47
Октябрь 2023
С «Уральских авиалиний» хотят взыскать миллион за посадку лайнера Сочи-Омск в поле
Авиаперевозчик попросил не пахать поле, пока технические работы будут не выполнены.
5 октября 2023, 06:23
Сентябрь 2023
Стала известна сумма ущерба после посадки самолета «Уральских авиалиний» на пшеницу
Авиакомпания готова возместить весь материальный ущерб, однако глава хозяйства уверен, что это не важно, главное — «что люди живы».
15 сентября 2023, 10:51

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика