gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Книги

Выбрать дату
2024
Назад в прошлое: какие необычные советские вещи продают жители Омска
16 октября, 03:30
Акцент на будущем. Стенд Омской области на выставке «Россия» полностью обновили
Обновленная экспозиция сфокусирована вокруг перспектив детей и молодежи.
25 апреля, 13:04
Мэр Омска Шелест стал участником проекта «Папины сказки»
Градоначальник и его заместитель зачитали для детей несколько сказок, которые можно будет послушать в аудио.
13 марта, 09:38
2023
Абсолютно здоровы. Экипаж рейса Сочи-Омск, севшего в поле, вернулся к работе
Персонал после отпуска прошел медицинское обследование.
8 ноября 2023, 07:47
Читать по паспорту. В омских библиотеках все еще хранятся книги писателей-иноагентов
7 ноября 2023, 10:08
Виталий Хоценко рассказал о модернизации библиотек в Омской области
На эти цели выделили 30 млн рублей.
27 октября 2023, 06:44
За год книги в России подорожали на 20%
Эксперты прогнозируют дальнейший рост.
4 июня 2023, 08:44
Под лаской плюшевого пледа: чем заняться домоседу на каникулах
За прошлый год вышло много интересных книг, фильмов и сериалов, благодаря которым можно с удовольствием и пользой провести время
3 января 2023, 05:06

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика