Ошиблись в расчетах. Росавиация установила причины посадки лайнера Сочи — Омск в поле

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Росавиация завершила расследование инцидента с экстренной посадкой самолета Сочи — Омск в поле Убинского района. В середине сентября этого года пилоты приняли решение лететь до Новосибирска, но топлива им не хватило, поэтому и последовала посадка в Новосибирской области. В тот день обошлось без жертв.
В отчете Росавиации говорится, что комиссия квалифицирует данное авиационное событие как серьезный авиационный инцидент. Специалисты пришли к выводу, что к посадке в поле привел целый ряд ошибочных действий. Так, пилоты неверно определили фактическое положение шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы.
Решение экипажа лететь до запасного аэродрома в Новосибирске комиссия называет необоснованным. И вызвано оно было неправильным расчетом количества топлива, необходимого для полета. Сделать пилотам верные расчеты по топливу помешало выпущенное шасси. При этом длины посадочной полосы в Омске (2500 метров) вполне хватало для совершения посадки.
«В ходе расследования установлено, что остаток топлива после посадки составил 184 кг», — говорится в отчете.
Также специалисты пришли к мнению, что гидравлика отказала из-за износа одного из гибких шлангов — до замены ему оставалось 248 посадок.
Напомним, что самолет «Уральских авиалиний» все еще находится в поле в Новосибирского области. Пока окончательное решение, как воздушное судно будет взлетать с поля, не принято, но разбирать для перевоза до базы в Свердловской области, его точно не будут.