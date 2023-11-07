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Грозит до 5 лет колонии. Омич поджег 80 рулонов чужого сена

7 ноября 2023, 04:04
Фото: 1MI
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В Омской области задержали мужчину за поджог 80 рулонов сена

Сумма ущерба составила 113 тысяч рублей. На подозреваемого завели уголовное дело.

В Тарском районе Омской области раскрыли поджог 80 рулонов сена, сообщили сегодня, 7 ноября, в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в селе Коренево. Полицейские задержали предполагаемого поджигателя, им оказался 35-летний житель Тары. Потерпевшая сторона оценила ущерб в 113 100 рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Мужчине может грозить до 5 лет колонии.

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#Происшествия#Преступление#Уголовное дело#Поджог#Тарский район#Ущерб#Тара#Евгений Игишев
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