Грозит до 5 лет колонии. Омич поджег 80 рулонов чужого сена

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
В Тарском районе Омской области раскрыли поджог 80 рулонов сена, сообщили сегодня, 7 ноября, в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел в селе Коренево. Полицейские задержали предполагаемого поджигателя, им оказался 35-летний житель Тары. Потерпевшая сторона оценила ущерб в 113 100 рублей.
На подозреваемого завели уголовное дело по статье Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Мужчине может грозить до 5 лет колонии.