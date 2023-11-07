Грозит до 5 лет колонии. Омич поджег 80 рулонов чужого сена

На подозреваемого завели уголовное дело по статье Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Мужчине может грозить до 5 лет колонии.

Инцидент произошел в селе Коренево. Полицейские задержали предполагаемого поджигателя, им оказался 35-летний житель Тары. Потерпевшая сторона оценила ущерб в 113 100 рублей.

В Тарском районе Омской области раскрыли поджог 80 рулонов сена, сообщили сегодня, 7 ноября, в пресс-службе регионального УМВД.

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