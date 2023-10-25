В Омской области участники ОПГ похитили у бизнесмена больше 300 тонн рапса

Posted 25 октября, 02:58
Published 25 октября, 02:58
Modified 25 октября, 03:00
Updated 25 октября, 03:00
Омские полицейские задержали шестерых участников межрегиональной этнической организованной группы. Их подозревают в краже свыше 300 тонн рапса, сообщили сегодня, 25 октября, в региональном УМВД.
В полицию с заявлением обратился бизнесмен, который сообщил, что с его склада в селе Андреевка с апреля по июль нынешнего года неизвестные похитили больше 322 тонн сельскохозяйственной продукции.
По предварительным данным, злоумышленники приезжали на склад на четырех грузовых автомобилях, чтобы забрать товар, приобретенный по договору. Машины были оборудованы специальными приспособлениями, позволяющими изменять вес груза при прохождении весового контроля. Известно, что фигуранты всегда приезжали колонной, и каждый раз вывозили продукции больше, чем положено.
Сумма ущерба составила 13,5 млн рублей. Следователи завели уголовное дело по статье «Кража».
«Четверо фигурантов заключены под стражу. Двое сообщников находятся под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.