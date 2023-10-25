В Омской области участники ОПГ похитили у бизнесмена больше 300 тонн рапса

По предварительным данным, злоумышленники приезжали на склад на четырех грузовых автомобилях, чтобы забрать товар, приобретенный по договору. Машины были оборудованы специальными приспособлениями, позволяющими изменять вес груза при прохождении весового контроля. Известно, что фигуранты всегда приезжали колонной, и каждый раз вывозили продукции больше, чем положено.