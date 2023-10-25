Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 02:58

Published 25 октября, 02:58

Modified 25 октября, 03:00

Updated 25 октября, 03:00

Иллюстрация

В Омской области участники ОПГ похитили у бизнесмена больше 300 тонн рапса

25 октября 2023, 02:58
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омская полиция задержала 6 человек за хищение 322 тонн сельскохозпродукции

Сумма ущерба составила 13,5 млн рублей.

Омские полицейские задержали шестерых участников межрегиональной этнической организованной группы. Их подозревают в краже свыше 300 тонн рапса, сообщили сегодня, 25 октября, в региональном УМВД.

В полицию с заявлением обратился бизнесмен, который сообщил, что с его склада в селе Андреевка с апреля по июль нынешнего года неизвестные похитили больше 322 тонн сельскохозяйственной продукции.

По предварительным данным, злоумышленники приезжали на склад на четырех грузовых автомобилях, чтобы забрать товар, приобретенный по договору. Машины были оборудованы специальными приспособлениями, позволяющими изменять вес груза при прохождении весового контроля. Известно, что фигуранты всегда приезжали колонной, и каждый раз вывозили продукции больше, чем положено.

Сумма ущерба составила 13,5 млн рублей. Следователи завели уголовное дело по статье «Кража».

«Четверо фигурантов заключены под стражу. Двое сообщников находятся под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Читайте также:
В Омске мужчина угнал автомобиль и пытался уехать в Свердловскую областьВнимание, розыск! В Омске ищут мужчину, похитившего деньги с чужой картыВ Омске мужчина украл из чужого гаража имущество и 9 дней скрывается от полицейских
#Происшествия#Кража#Полиция#Омск#Уголовное дело#Арест#Ущерб#Евгений Игишев
Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43