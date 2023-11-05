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Не задумывался о последствиях. В Омской области мужчина поджег дом своего соседа

5 ноября 2023, 08:49
Фото: Midjourney
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На севере Омской области конфликт двух сельчан вылился в поджог дома

В полиции возбудили уголовное дело по факту умышленного поджога.

39-летний житель Тары обратился в полицию и заявил, что его дом подожгли. В момент, когда это произошло, мужчина находился у себя дома, о пожаре узнал от соседей. Вместе им удалось вовремя справиться с огнем. Но огонь все-таки успел повредить обшивки угла дома.

К преступлению оказался причастен 42-летний сосед, с которым потерпевший находится в давних неприязненных отношениях. У подозреваемого к тому же была возможность свободно через огороды пройти к месту поджога. Мужчину полицейские застали в состоянии алкогольного опьянения и быстро получили признание.

Оказалось, что 42-летний подозреваемый облил стену средством для розжига. О последствиях такого поступка и возможно гибели или большего материального ущерба он не задумывался.

В итоге по факту поджога возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». 42-летнему жителю Тарского района может грозить до 5 лет лишения свободы.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Пожары#Уголовное дело#Поджог#Новости#Тарский район#Юлия Истомина#Пожар в частном доме
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