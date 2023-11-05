Не задумывался о последствиях. В Омской области мужчина поджег дом своего соседа

39-летний житель Тары обратился в полицию и заявил, что его дом подожгли. В момент, когда это произошло, мужчина находился у себя дома, о пожаре узнал от соседей. Вместе им удалось вовремя справиться с огнем. Но огонь все-таки успел повредить обшивки угла дома.