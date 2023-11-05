Не задумывался о последствиях. В Омской области мужчина поджег дом своего соседа

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
39-летний житель Тары обратился в полицию и заявил, что его дом подожгли. В момент, когда это произошло, мужчина находился у себя дома, о пожаре узнал от соседей. Вместе им удалось вовремя справиться с огнем. Но огонь все-таки успел повредить обшивки угла дома.
К преступлению оказался причастен 42-летний сосед, с которым потерпевший находится в давних неприязненных отношениях. У подозреваемого к тому же была возможность свободно через огороды пройти к месту поджога. Мужчину полицейские застали в состоянии алкогольного опьянения и быстро получили признание.
Оказалось, что 42-летний подозреваемый облил стену средством для розжига. О последствиях такого поступка и возможно гибели или большего материального ущерба он не задумывался.
В итоге по факту поджога возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». 42-летнему жителю Тарского района может грозить до 5 лет лишения свободы.