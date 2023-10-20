В Заксобрании Омской области утвердили кандидатуры мировых судей

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Вчера, 19 октября, на заседании Заксобрания Омской области депутаты одобрили назначение трех мировых судей, сообщили в пресс-службе Омского облсуда.
Судьей участка № 89 в Куйбышевском судебном районе Омска станет Тамара Свотина, на участке № 80 в Советском судебном районе должность займет Елена Панчева. В Исилькульском судебном районе на участке № 99 судьей станет Кирилл Чемеренко.
Срок их полномочий составит три года.