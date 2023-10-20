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Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

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Updated Сегодня, 06:17

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В Заксобрании Омской области утвердили кандидатуры мировых судей

20 октября 2023, 06:15
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области назначили трех мировых судей

Срок их полномочий составит три года.

Вчера, 19 октября, на заседании Заксобрания Омской области депутаты одобрили назначение трех мировых судей, сообщили в пресс-службе Омского облсуда.

Судьей участка № 89 в Куйбышевском судебном районе Омска станет Тамара Свотина, на участке № 80 в Советском судебном районе должность займет Елена Панчева. В Исилькульском судебном районе на участке № 99 судьей станет Кирилл Чемеренко.

Срок их полномочий составит три года.

В Омской области назначили четырех мировых судей
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#Общество#Омск#Законодательное Собрание Омской области#Омский областной суд#Евгений Игишев#Мировые судьи
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