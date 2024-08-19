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Мировые судьи

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2024
В Омской области ищут полтора десятка судей
19 августа, 06:23
На заседание не явился. Мировой суд вынес приговор главе Полтавского района Милашенко
12 июля, 08:33
В омском Заксобрании назначили мировых судей
11 июля, 08:59
По самой высокой цене. Новое здание для омских судей спроектирует фирма из Хабаровска
7 июня, 04:38
Кинули клич. В районы Омской области нужны два судьи и председатель
Прием документов от кандидатов уже открыт, можно заявлять о своем желании работать.
17 февраля, 11:59
2023
Зарплата до 81 тысячи. В правительстве Омской области открылись новые вакансии
27 декабря 2023, 02:47
В Омской области назначили четырех мировых судей
21 сентября 2023, 08:42
В Омске вакантны должности мирового судьи и председателя Куйбышевского райсуда
Заявления и документы от кандидатов принимают до 14 августа.
15 июля 2023, 04:08

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