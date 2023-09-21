В Омской области назначили четырех мировых судей

Мировым судьей судебного участка № 100 в Калачинском судебном районе стала Анастасия Очеретяная. Ольгу Свотину, находящуюся в отставке, привлекли к службе в качестве мирового судьи судебного участка № 1 в Азовском судебном районе. Она будет находится в должности до одного года.