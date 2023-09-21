В Омской области назначили четырех мировых судей

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
На сегодняшнем заседании Заксобрания Омской области депутаты приняли решение по поводу назначения мировых судей. Срок их полномочий составит три года.
Так, Елену Сухинину поставили на должность мирового судьи судебного участка № 86 в Октябрьском судебном районе. Мировым судьей судебного участка № 71 в этом же районе назначен Виталий Арапов.
Мировым судьей судебного участка № 100 в Калачинском судебном районе стала Анастасия Очеретяная. Ольгу Свотину, находящуюся в отставке, привлекли к службе в качестве мирового судьи судебного участка № 1 в Азовском судебном районе. Она будет находится в должности до одного года.
Ранее Город55 писал о вакансии судьи в Восьмом арбитражном апелляционном суде. Заинтересованные в предложении могут отправлять заявки до 11 октября.