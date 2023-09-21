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Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

иллюстрация

В Омской области назначили четырех мировых судей

21 сентября 2023, 08:42
Фото: Город55
иллюстрация
Большинство прослужат на посту три года.

На сегодняшнем заседании Заксобрания Омской области депутаты приняли решение по поводу назначения мировых судей. Срок их полномочий составит три года.

Так, Елену Сухинину поставили на должность мирового судьи судебного участка № 86 в Октябрьском судебном районе. Мировым судьей судебного участка № 71 в этом же районе назначен Виталий Арапов.

Мировым судьей судебного участка № 100 в Калачинском судебном районе стала Анастасия Очеретяная. Ольгу Свотину, находящуюся в отставке, привлекли к службе в качестве мирового судьи судебного участка № 1 в Азовском судебном районе. Она будет находится в должности до одного года.

Ранее Город55 писал о вакансии судьи в Восьмом арбитражном апелляционном суде. Заинтересованные в предложении могут отправлять заявки до 11 октября.

В Омске открыли вакансию для судьи в Восьмом арбитражном апелляционном суде
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#Политика#Омск#Омская область#Отставки и назначения#Новости#Судьи#Мировые судьи#Алина Ясинская
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