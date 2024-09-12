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Омский областной суд

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Сентябрь
ОмГУ проиграл дело о дисциплинарном взыскании против своего преподавателя
Дисциплинарное взыскание на доцента ОмГУ отменено судом, который признал его применение незаконным.
12 сентября, 09:55
Август
Массовое увольнение. В Омске три судьи подали в отставку
30 августа, 04:09
В Омской области ищут полтора десятка судей
19 августа, 06:23
Омичка, которую отправили в тюрьму за фейки о ВС РФ, попыталась обжаловать приговор
Омский областной суд рассмотрел апелляцию омички, которую приговорили к шести годам тюрьмы за фейки о российской армии.
7 августа, 11:34
Ждет суда. Омич планировал заказное убийство жены и матери работника ради квартир
Мужчина собирался расправиться с женой и матерью своего сотрудника из-за квартир в центре города.
6 августа, 06:07
Июль
Давил на присяжных. Омич хотел избежать наказания за смертельный удар ножом
Его уголовное дело вновь будет рассматривать суд первой инстанции.
19 июля, 08:05
Июнь
Жестоко избил. Суд вынес приговор омичу, убившему свою бабушку после распития акоголя
Омский областной суд назначил 15 лет лишения свободы омичу, который в состоянии опьянения до смерти избил свою бабушку.
21 июня, 07:21
Застрелил из-за телевизора. Омича отправили в тюрьму на 18 лет за двойное убийство
7 июня, 08:20
Май
В Омске закрыли «Греко-католический приход» из-за иконы с изображением националиста
29 мая, 10:02
Кандидатуру омича Юрия Иваненко выдвинули на должность Зампреда Верховного суда РФ
19 мая, 11:25
Апрель
12 лет «строгача». Омский областной суд вынес приговор за госизмену местному жителю
4 апреля, 08:23
Аренда на 49 лет. Омич через суд пытался выкупить земельный участок с сотовой вышкой
В пресс-службе омских судов сообщили, что мужчине неправильно провели межевание, однако первый суд он выиграл.
1 апреля, 05:20
Март
Омичка через суд добилась статуса вынужденного переселенца
Девушка была вынуждена переехать в регион из-за разрушения ее дома и опасений преследования со стороны украинских властей.
27 марта, 03:58
«Подвела память». Омич снова не заплатил налоги за 239 участков и оказался в суде
Мужчина оправдывался тем, что не получал уведомления о необходимости платить налоги. При этом аналогичная ситуация с оплатой земельного налога уже возникала в 2018 и 2019 годах.
13 марта, 06:23
Омич отсудил у ХК «Авангард» деньги за несуществующее место на G-Drive Арене
Клуб «Авангард» в общей сложности выплатил 30 тысяч рублей.
6 марта, 03:50
Февраль
С пробитой головой. В Омске отменили оправдательный приговор судье, устроившему ДТП
28 февраля, 09:26
Омский суд вынес приговор экс-депутату и его жене за съемку порно с детьми
22 февраля, 10:55
Запрет на 3 года. Омского студента-иностранца не пускают в Россию за нарушение ПДД
22 февраля, 07:38
Региональный оператор «Магнит» добился отмены предельных тарифов на обработку мусора
8 февраля, 08:56
Январь
Незапланированная смерть. Родственники омича отсудили по 500 тысяч рублей у больницы
Как сообщили в пресс-службе Омского областного суда, мужчина погиб в больнице из-за того, что его оставили без присмотра.
31 января, 08:58

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