Омский областной суд

«Подвела память». Омич снова не заплатил налоги за 239 участков и оказался в суде

Мужчина оправдывался тем, что не получал уведомления о необходимости платить налоги. При этом аналогичная ситуация с оплатой земельного налога уже возникала в 2018 и 2019 годах.