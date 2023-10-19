Поджог собутыльника, цены на хлеб и дело египтянина-бизнесмена. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Новость №1. Омича, который поджег собутыльника, приговорили к 12 годам колонии
Дело об убийстве с особой жестокостью рассматривали суды трех инстанций, приговор 27-летнему мужчине был вынесен в Омском областном суде. Инцидент произошел в начале этого года в городе Калачинск. Тогда подсудимый пил вместе со знакомым дома, однако в какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого виновный ударил несколько раз компаньона руками и обухом топора, а после облил тело керосином и поджег. Пострадавший скончался от ожогов в больнице, а виновного в его смерти приговорили к 12 годам лишения свободы.
Новость №2. Что будет с центами на хлеб после худшего за пять лет урожая зерна
В Омской области завершается уборочная кампания, сейчас аграрии обмолотили уже 97% процентов площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами. К текущему моменту намолочено уже более 2.3 млн тонн, что является худшим результатом за последние 5 лет. Однако глава ассоциации пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Илья Баринов считает, что в таком низком валовом сборе зерна и зернобобовых нет ничего критичного, а цены на хлеб будут зависеть от ситуации на рынке и удачного экспорта зерна.
Новость №3. Дело омского бизнесмена-египтянина, искавшего киллера для жены, пойдет в суд
42-летний мужчина обвиняется в организации и пособничестве в убийстве, приготовлении к убийству по найму из корыстных побуждений двух лиц. Установлено, что он хотел заказать киллера для супруги из-за нежелания прощаться с дочерью и делить имущество во время развода. Злоумышленника полиции сдал его знакомый, которого он просил совершить преступление. Во время инсценированной сделки его удалось задержать, однако уроженец зарубежья не признал вину и уверял, что это был розыгрыш.