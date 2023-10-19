Поджог собутыльника, цены на хлеб и дело египтянина-бизнесмена. Омск сегодня

Дело об убийстве с особой жестокостью рассматривали суды трех инстанций, приговор 27-летнему мужчине был вынесен в Омском областном суде. Инцидент произошел в начале этого года в городе Калачинск. Тогда подсудимый пил вместе со знакомым дома, однако в какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого виновный ударил несколько раз компаньона руками и обухом топора, а после облил тело керосином и поджег. Пострадавший скончался от ожогов в больнице, а виновного в его смерти приговорили к 12 годам лишения свободы.